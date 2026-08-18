Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο πλοίο μετά από επίθεση στο Στενό του Ορμούζ

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «Minoan Dignity», καθώς ο Α΄ μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του, όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστης ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευσή του από το Στενό του Ορμούζ, τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.



Το πλοίο, υπό σημαία Λιβερίας, υπέστη πλήγμα στην περιοχή του μηχανοστασίου. Από την επίθεση τραυματίστηκε θανάσιμα ο Α΄ μηχανικός, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες.

Η διεθνής ένωση πλοιοκτητών πλοίων ξηρού φορτίου INTERCARGO εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη για την απώλεια του ναυτικού και απηύθυνε συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Παράλληλα, εξέφρασε την αγωνία της για την κατάσταση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος και την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους.

Η INTERCARGO επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί όταν εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από περιοχές όπου μαίνονται ή απειλούνται στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνει, οι άνθρωποι που εργάζονται στα εμπορικά πλοία είναι άμαχοι και βρίσκονται στη θάλασσα για να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των διεθνών εμπορικών ροών, μακριά από τις οικογένειές τους. Δεν αποτελούν μέρος των εχθροπραξιών και δεν θα πρέπει να πληρώνουν το τίμημα των γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Η διεθνής ένωση απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στην περιοχή να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τους κινδύνους για τη διεθνή εμπορική ναυσιπλοΐα σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη. Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και ενέργειας, με δεκάδες εμπορικά πλοία να διασχίζουν καθημερινά την περιοχή.

Για την INTERCARGO, ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς και τις εμπορικές ροές βρίσκονται άνθρωποι. Ο θάνατος ενός ναυτικού, υπογραμμίζει, δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή παράπλευρη απώλεια μιας ευρύτερης σύγκρουσης.

Η ένωση καλεί τις εμπλεκόμενες πλευρές να θέσουν την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια των ναυτικών σε απόλυτη προτεραιότητα.

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