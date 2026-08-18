Στις 23 Αυγούστου το 3×3 Basketball στις Μοίρες

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Ο Αθλητικός Όμιλος Μεσσαράς διοργανώνει την Κυριακή 23 Αυγούστου το 3x3 Basketball Tournament.



Kritiko Ergastiri



Το τουρνουά θα φιλοξενηθεί στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών, με κατηγορίες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Στην OPEN 3×3 (16+) η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 200 ευρώ.



Η ενημέρωση του Α.Ο. Μεσσαράς αναφέρει τα εξής:

Το 3×3 Basketball επιστρέφει στις Μοίρες την Κυριακή 23 Αυγούστου!

Ο Αθλητικός Όμιλος Μεσσαράς διοργανώνει την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 το 3×3 Basketball Tournament, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών σε σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους φίλους του μπάσκετ.

Μετά την περσινή διοργάνωση, το 3×3 επιστρέφει στις Μοίρες με στόχο μια ολόκληρη ημέρα γεμάτη αγώνες, συναγωνισμό και μπασκετική δράση.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, με ξεχωριστές κατηγορίες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να μπουν στο γήπεδο, να δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα και να ζήσουν την εμπειρία του 3×3.





Στην κορυφαία κατηγορία OPEN 3×3 (16+), το αγωνιστικό ενδιαφέρον ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, καθώς η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 200€.

3×3 BASKETBALL TOURNAMENT Α.Ο. ΜΕΣΣΑΡΑΣ Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

Προαύλιος χώρος Κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών

Κατηγορίες για παιδιά, εφήβους και ενήλικες

Prize Money 200€ στην OPEN 3×3 (16+)

Στόχος του Α.Ο. Μεσσαράς είναι η διοργάνωση να αποτελέσει μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ για τη Μεσσαρά, φέρνοντας στο ίδιο γήπεδο αθλητές διαφορετικών ηλικιών, οικογένειες, φίλους και θεατές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης σελίδας της διοργάνωσης:

Ο Αθλητικός Όμιλος Μεσσαράς καλεί αθλητές και φίλους του μπάσκετ από ολόκληρη τη Μεσσαρά και την Κρήτη να δώσουν το «παρών» την Κυριακή 23 Αυγούστου στις Μοίρες.

Φτιάξε την ομάδα σου, δήλωσε συμμετοχή και μπες στο παιχνίδι!