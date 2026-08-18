Η Ευρωπαϊκή χώρα που ενέκρινε… σύνταξη για ανηλίκους: 2.200€ μέχρι τα 18

Σε μια νέα κατεύθυνση για την ενίσχυση της ιδιωτικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης κινείται η Γερμανία, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που ξεκινά ήδη από την παιδική ηλικία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, προβλέπεται κρατική εισφορά ύψους 10 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί ηλικίας 6 έως 18 ετών, με τα χρήματα να τοποθετούνται σε ατομικό επενδυτικό λογαριασμό.

Με αυτόν τον τρόπο, μέχρι την ενηλικίωση ενός παιδιού μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένα αρχικό κεφάλαιο περίπου 2.200 ευρώ. Το ποσό δεν αποτελεί ανώτατο όριο, καθώς οι γονείς θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταθέτουν επιπλέον χρήματα στον ίδιο λογαριασμό.

Ένα ξεκίνημα από τα έξι

Η φιλοσοφία πίσω από το μέτρο είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, επιχειρείται να δοθεί σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα να αποκτήσουν ένα οικονομικό «μαξιλάρι» για τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους, ανεξάρτητα από το αν οι οικογένειές τους έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αντίστοιχες αποταμιεύσεις. Από την άλλη, επιδιώκεται η εξοικείωση των νέων με την αποταμίευση και τον τρόπο λειτουργίας των επενδύσεων στις κεφαλαιαγορές από πολύ μικρή ηλικία.

Το ενδιαφέρον στοιχείο του σχεδιασμού είναι ότι η αποταμίευση δεν σταματά στην ενηλικίωση. Εφόσον το αρχικό ποσό των περίπου 2.200 ευρώ παραμείνει και δεν υπάρξουν πρόσθετες καταβολές, οι αποδόσεις των επενδύσεων θα μπορούσαν να οδηγήσουν το κεφάλαιο έως περίπου τις 53.000 ευρώ όταν ο δικαιούχος φτάσει τα 65 χρόνια.

Η εφαρμογή του μέτρου έχει αναδρομικό χαρακτήρα από την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορά αρχικά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2020. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα θα επεκτείνεται σταδιακά και στις επόμενες γενιές, καθώς κάθε νέα ηλικιακή ομάδα θα συμπληρώνει τα έξι χρόνια.

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