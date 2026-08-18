Η στιγμή που βόας «ψήνεται» πάνω σε κολώνα λόγω ηλεκτροπληξίας – Κυνηγούσε περιστέρια (βίντεο)

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Ένα βίντεο με τεράστιο βόα που τον χτυπά το ρεύμα και παθαίνει ηλεκτροπληξία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο τεράστιος βόας έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να κυνηγήσει περιστέρια, όταν ανέβηκε σε ηλεκτρική κολώνα σε δασική περιοχή στο Περού και υπέστη ηλεκτροπληξία.

Μάλιστα, όλη την σκηνή παρακολούθησαν περαστικοί που κοιτούσαν τρομαγμένοι.

Στο βίντεο φαίνεται ο βόας να έχει σκαρφαλώσει και στην προσπάθειά του να αρπάξει τα περιστέρια, ψήνεται κυριολεκτικά από το ρεύμα που τον διαπερνά, με τις εικόνες να μοιάζουν σαν βγαλμένες από τεχνητή νοημοσύνη, όμως είναι πέρα για πέρα αληθινές. Μάλιστα στη συνέχεια πέφτει νεκρός από την κολώνα, στην οποία είχε τυλιχτεί.

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