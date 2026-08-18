Κερκύρας Νεκτάριος: Μετέφερε στη Μόσχα την δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος

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Το βράδυ της Δευτέρας, 17ης Αυγούστου 2026 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, αφίχθη στο αεροδρόμιο του Σερεμέτιεβο της Μόσχας.



Ο Σεβασμιώτατος έφτασε στη Μόσχα μαζί με ευάριθμο αντιπροσωπεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, αποτελούμενη από τον Ιεροκήρυκα και εκπαιδευτικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Αρχιμανδρίτη π. Δοσίθεο Παπαμήτρο, τον Προϊστάμενο του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Βλάχο, τον Αρχιδιάκονό του π. Ευσέβιο Πανδή, τον Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως, κ. Κωνσταντίνο Θύμη, αλλά και λαϊκά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγίου Σπυρίδωνος.

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Ο Μητροπολίτης μεταφέρει την δεξιά χείρα του πανσέπτου λειψάνου του Αγίου και θαυματουργού Σπυρίδωνος κατόπιν προσκλήσεως του Πατριάρχου Μόσχας και πασών των Ρωσιών κ.κ. Κυρίλλου και κατόπιν εγκρίσεως, κανονικής αδείας και ευλογίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

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Στο αεροδρόμιο πραγματοποιήθηκε επίσημη υποδοχή από τον εκπρόσωπο του Πατριάρχου Μόσχας, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Βοσκρεσένσκι κ. Γρηγόριο, αλλά και πολλών εκκλησιαστικών παραγόντων και εκπροσώπων των τοπικών φορέων.

Μετά το αεροδρόμιο η αντιπροσωπεία κατέλυσε στην Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης και Αγίας Ματρώνης.

Στην είσοδο της Μονής έγινε υποδοχή από την Ηγουμένη Θεοφανία, την αδελφότητα και τα παιδιά του ορφανοτροφείου της Ιεράς Μονής. Έγινε δέηση ενώπιον και του λειψάνου της Αγιας Ματρώνης.

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Η Γερόντισσα προσφώνησε τον Μητροπολίτη κ. Νεκτάριο και ο κ. Νεκτάριος αντιφώνησε.

Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στην Μόσχα έως την 20ή Αυγούστου προκειμένου να επισκεφθεί το Τσεμποξάρι και το Καζάν.

Το απόγευμα της 18ης Αυγούστου θα το υποδεχτεί ο Μακαριώτατος Πατριάρχης κ.κ. Κύριλλος στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Σωτήρος και εν συνεχεία θα τελεστεί δέηση, Εσπερινός και Όρθρος της εορτής της Θείας Μεταμορφώσεως. Τη επαύριο, δε, θα τελεστεί Πατριαρχικό Συλλείτουργο επί τη εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

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