Χρήστος Σιέλης στο sportal.bg: «Δύσκολο να νικήσεις τον ΟΦΗ – Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό απέναντι στην ΤΣΣΚΑ»

Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ στα πλέι οφ του Europa League. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη μεγάλη μάχη στο Παγκρήτιο στάδιο, ο Χρήστος Σιέλης μίλησε στο Sportal.bg και έδωσε το στίγμα της κρητικής ομάδας.

Ο Κύπριος διεθνής, ο οποίος έχει περάσει στο παρελθόν από τη Λέφσκι, γνωρίζει καλά το ενδιαφέρον που υπάρχει στη Βουλγαρία για τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών και βουλγαρικών συλλόγων. Ωστόσο, όπως ξεκαθαρίζει, το μυαλό του και το μυαλό των συμπαικτών του βρίσκεται αποκλειστικά στον ΟΦΗ.

«Είναι δύσκολο να μας νικήσεις»

Ο Σέλης δεν έκρυψε την αυτοπεποίθησή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν ο ΟΦΗ θεωρείται ένας δύσκολος αντίπαλος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έδωσε μια απάντηση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της ομάδας.

«Θα πρόσθετα ότι είναι δύσκολο να μας νικήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο σε αγώνες τουρνουά. Είμαστε μια ομάδα που δουλεύει πολύ σκληρά στο γήπεδο και δίνει τον καλύτερό της εαυτό. Όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ γνωρίζει, πάντως, ότι απέναντι στην ΤΣΣΚΑ το έργο θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. «Ξέρω ότι η ΤΣΣΚΑ είναι μια πολύ καλή ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες και θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι για να τους αντιμετωπίσουμε», τόνισε.

Η μεγάλη επιτυχία απέναντι στην ΑΕΚ

Η αυτοπεποίθηση του ΟΦΗ έχει ενισχυθεί σημαντικά και από την πρόσφατη επιτυχία της ομάδας απέναντι στην ΑΕΚ για το Super Cup. Ο Σιέλης έζησε από τον αγωνιστικό χώρο ολόκληρο τον τελικό και χαρακτήρισε την εμπειρία ξεχωριστή.

«Το συναίσθημα είναι απίστευτο. Ο τρόπος που κερδίσαμε τον αγώνα και, για μένα προσωπικά, το ντεμπούτο μου ήταν πραγματικά πολύ καλό», δήλωσε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην προετοιμασία που προηγήθηκε της αναμέτρησης, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα δούλεψε σκληρά προκειμένου να παρουσιαστεί έτοιμη απέναντι σε έναν κορυφαίο αντίπαλο.

«Το Super Cup ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Δουλέψαμε πολύ σκληρά στην προετοιμασία για να είμαστε έτοιμοι και να κατακτήσουμε το τρόπαιο, ειδικά εναντίον μιας κορυφαίας ομάδας όπως η ΑΕΚ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ελπίζουμε σε περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον», ανέφερε.

Η ΤΣΣΚΑ και η προετοιμασία για τη μεγάλη μάχη

Η κλήρωση που έφερε την ΤΣΣΚΑ στον δρόμο του ΟΦΗ δεν προκάλεσε πανικό στο κρητικό στρατόπεδο. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Σιέλη, η ομάδα επιλέγει να επικεντρώνεται περισσότερο στη δική της αγωνιστική κατάσταση.

«Δεν έχουμε επικεντρωθεί τόσο πολύ στην κλήρωση, αλλά μάλλον στο πώς να διατηρήσουμε το καλό μας επίπεδο. Να προπονούμαστε καλά και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε ομάδα, είτε στην Ελλάδα είτε διεθνώς», εξήγησε.

Παράλληλα, ο Σέλης αποκάλυψε ότι ο ΟΦΗ θα προχωρήσει στην απαραίτητη αγωνιστική ανάλυση της ΤΣΣΚΑ, καθώς η ομάδα δεν είχε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει λεπτομερώς όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της βουλγαρικής ομάδας.

«Δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ολόκληρους τους αγώνες της ΤΣΣΚΑ με την Καραμπάγκ και τη Μακάμπι, καθώς προετοιμαζόμασταν για το Super Cup και δεν είχαμε πολύ χρόνο. Τώρα σίγουρα θα κάνουμε κάποια ανάλυση τις επόμενες μέρες και θα επικεντρωθούμε στους αγώνες με την ΤΣΣΚΑ», είπε.

«Έχουμε κι εμείς τρελούς οπαδούς»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναφορά του Σέλη στην ατμόσφαιρα που περιμένει τον ΟΦΗ στη Βουλγαρία. Ο πρώην παίκτης της Λέφσκι γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να αγωνίζεσαι μπροστά στο απαιτητικό κοινό της Σόφιας και δεν έκρυψε από τους συμπαίκτες του τι πρόκειται να συναντήσουν.

«Ναι, το έχουμε αναφέρει, αλλά έχουμε κι εμείς τρελούς οπαδούς. Θα είναι ενδιαφέρον να παίξουμε σε αυτούς τους αγώνες, ανεξάρτητα από το αν είναι εντός ή εκτός έδρας. Θα είναι ωραίο για τους οπαδούς μας να βιώσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Θα έλεγα ότι ανυπομονώ», σημείωσε.

Ο ίδιος περιμένει σημαντική παρουσία των φίλων του ΟΦΗ και στη Βουλγαρία. «Ελπίζω οι οπαδοί να είναι μαζί μας και στον εκτός έδρας αγώνα. Πιστεύω ότι θα έρθουν γιατί είναι πραγματικά πολύ παθιασμένοι και μας υποστηρίζουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τώρα που έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες, σίγουρα θα είναι μαζί μας», ανέφερε.

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Λέφσκι, ΤΣΣΚΑ και Άαρον Ισέκα

Η προηγούμενη παρουσία του στη Λέφσκι κάνει τον Σιέλη ένα πρόσωπο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Βούλγαρους φιλάθλους. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος αποφεύγει να μπει στη διαδικασία να δώσει συμβουλές στη Λέφσκι για τα δικά της παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ.

«Είναι δύσκολο για μένα να πω, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλες ομάδες. Ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, θέλω να επικεντρωθώ στην ομάδα μου», ήταν η ξεκάθαρη απάντησή του.

Όσο για τον Άαρον Ισέκα, με τον οποίο συνυπάρχει στον ΟΦΗ, ο Σiέλης αποκάλυψε πως οι συζητήσεις τους για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο δεν έχουν επεκταθεί ιδιαίτερα.

«Δεν έχουμε μιλήσει πολύ για τη Βουλγαρία συγκεκριμένα με τον Άαρον. Έχουμε πολύ καλές στιγμές εδώ στον ΟΦΗ, οπότε επικεντρωνόμαστε περισσότερο στους αγώνες της ομάδας μας αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

«Βήμα-βήμα και αγώνα με τον αγώνα»

Παρά την αισιοδοξία του, ο Σέλης δεν θέλησε να προβλέψει την έκβαση της σειράς. Για τον ίδιο, το κλειδί είναι η δουλειά και η σωστή αντιμετώπιση κάθε αγώνα ξεχωριστά.

«Το εξετάζουμε βήμα βήμα και αγώνα με τον αγώνα. Γνωρίζουμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της ΤΣΣΚΑ, όπως ακριβώς γνωρίζουν και αυτοί τα δικά μας. Οπότε θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους οπαδούς χαρούμενους», υπογράμμισε.

Και όταν η συζήτηση έφτασε στο αν θεωρεί τον ΟΦΗ φαβορί για την πρόκριση στο Europa League, κράτησε χαμηλούς τόνους, αφήνοντας το γήπεδο να δώσει την απάντηση:

«Ας δούμε. Μπορεί να είμαστε φαβορί ή αουτσάιντερ, αλλά στο τέλος η σκληρή δουλειά θα δείξει το αποτέλεσμα. Αν αξίζουμε να προχωρήσουμε, θα είμαστε».

Η μεγάλη πρόκληση

Οι δηλώσεις του Χρήστου Σέλη αποτυπώνουν ξεκάθαρα το κλίμα που επικρατεί στον ΟΦΗ: σεβασμός στην ΤΣΣΚΑ, αλλά καμία διάθεση φόβου. Η κρητική ομάδα θέλει να αποδείξει ότι η πρόσφατη κατάκτηση του Super Cup δεν ήταν μια μεμονωμένη επιτυχία, αλλά μέρος μιας αγωνιστικής πορείας που μπορεί να συνεχιστεί και στην Ευρώπη.

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