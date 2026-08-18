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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: Συνέχεια σήμερα με δύο παιχνίδια

λεβαδειακος καλλιθέα
clock 13:18 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με τα ματς Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος στις 19:00 και  Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης στις 21:00 συνεχίζεται σήμερα (18/8) η προκριματική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Από τα ματς της Δευτέρας την πρόκριση στη League Phase πήραν η ΑΕΛ, ο Άρης και ο Βόλος

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδας, με νίκη 3-1 επί του Ηρακλή και πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Το ματς έγινε στο γήπεδο των Σερρών και η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφτασε στην επικράτησε με σκόρερ τους Κάτσικα (22΄), Σαουμπί (45+4΄) και Τζόκα (60΄) ενώ για τους -τυπικά- γηπεδούχους ισοφάρισε προσωρινά ο Κούστα στο 45+1΄. 

* Νωρίτερα, η ΑΕΛ έγινε η πρώτη ομάδα της Super League 2 που εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στη League Phase. Οι «βυσσινί» πέρασαν από το «Ελ Πάσο» με νίκη 3-1  επί της Athens Kallithea και πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου προηγήθηκε 2-0 με δύο γκολ του αρχηγού Κώστα Παπαγεωργίου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στο 53΄. Ο Μανιάς μείωσε στο 87΄ για τους γηπεδούχους, ενώ ο Χρήστος Αλμπάνης διαμόρφωσε το τελικό σκορ στην τελευταία φάση του αγώνα. 

* Με δύο γκολ στο Β΄ ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας και προκρίθηκε στη League Phase. Το ματς έγινε στο γήπεδο του Μακεδονικού και οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ με τον Φαντιγκά στο 49΄, ενώ το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 66΄ από προσπάθεια του Ράφ Μιρ και τη μπάλα να βρίσκει στον Αναστασόπουλο πριν καταλήξει στα δίχτυα. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του κυπέλλου Ελλάδας:

Athens Kallithea - ΑΕΛ       1-3 

(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

 

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης       0-2

(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος              1-3

(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)

 

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος

21:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

 

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

 

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

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