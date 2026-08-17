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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κύπελλο Ελλάδας: ΑΕΛ,Βόλος και Άρης στη League Phase

ael
clock 19:44 | 17/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ΑΕΛ πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση, επικρατώντας με 3-1 της Athens Kallithea εκτός έδρας και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «βυσσινί» ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έκανε τη διαφορά, ενώ ο Χρήστος Αλμπάνης ήρθε από τον πάγκο και έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα στις καθυστερήσεις.

Η Athens Kallithea μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της στα πρώτα λεπτά. Οι γηπεδούχοι είχαν διάθεση να πιέσουν και δημιούργησαν τις πρώτες καλές στιγμές, όμως η ΑΕΛ άντεξε και σταδιακά ισορρόπησε την αναμέτρηση.

Στο 14’ ο Προβιδάκης εκτέλεσε εξαιρετικά ένα μακρινό φάουλ, υποχρεώνοντας τον Βενετικίδη σε δύσκολη επέμβαση, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ρόμο πήρε την κεφαλιά μετά το γύρισμα του Αθανασίου, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ.

Η ΑΕΛ απάντησε στο 25’, όταν ο Παπαγεωργίου έβγαλε τη σέντρα και ο Αντράντα προσπάθησε να απειλήσει, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Όσο περνούσε η ώρα, ο ρυθμός έπεφτε, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο τα μετόπισθεν. Όλα έδειχναν ότι το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωνόταν χωρίς γκολ, όμως η ΑΕΛ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο πριν την ανάπαυλα.

Στο 45’ η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ματίγεβιτς μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Παπαγεωργίου ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αγγελόπουλο, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η ΑΕΛ μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο 53’ διπλασίασε τα τέρματά της. Οι «βυσσινί» έφυγαν εξαιρετικά στην αντεπίθεση, ο Παπαγεωργίου βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο αριστερό πλασέ έκανε το 2-0.

Η Athens Kallithea δεν τα παράτησε. Πήρε μέτρα στο γήπεδο, κράτησε περισσότερο την μπάλα και προσπάθησε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Η ΑΕΛ, όμως, διαχειριζόταν σωστά το προβάδισμά της και δεν επέτρεπε στους γηπεδούχους να δημιουργήσουν πολλές καθαρές ευκαιρίες.

Τελικά, στο 86’, η Athens Kallithea κατάφερε να μειώσει. Μετά από σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Μιχάλης Μανιάς έκανε ένα εντυπωσιακό γυριστό σουτ και έγραψε το 1-2, βάζοντας ξανά φωτιά στο ματς.

Οι γηπεδούχοι βγήκαν μαζικά μπροστά για την ισοφάριση, όμως η ΑΕΛ χτύπησε στην κόντρα. Στο 90+3’ ο Χρήστος Αλμπάνης βρήκε χώρο και με εξαιρετικό αριστερό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-3, σφραγίζοντας την πρόκριση των «βυσσινί».

Athens Kallithea (Μόρας): Αγγελόπουλος (57′ Καλιάρος), Ματίγεβιτς, Μλάντεν, Μπαουτίστα (73′ Βάρκας), Ρόμο (73′ Μανιάς), Λόπεθ, Αναστασίου, Κοντονίκος (58′ Καντίγιο), Προβυδάκης (83′ Φροσύνης), Φαϊτάκης, Τζανδάρης.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Αγαπάκης, Ρισβάνης (71′ Τσελεπίδης), Καραγιαννίδης, Μπούσης, Τσιγγάρας (72′ Λέλεκας), Αντράντα, Παπαγεωργίου (72′ Σάκιτς), Νοικοκυράκης, Μακρής (80′ Αλμπάνης), Νίτσος (64′ Ζτούπης).

Λίγο αργότερα, με δύο γκολ στο Β΄ ημίχρονο, ο Άρης επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας και προκρίθηκε στη League Phase. Το ματς έγινε στο γήπεδο του Μακεδονικού και οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ με τον Φαντιγκά στο 49΄, ενώ το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 66΄ από προσπάθεια του Ράφ Μιρ και τη μπάλα να βρίσκει στον Αναστασόπουλο πριν καταλήξει στα δίχτυα.

@Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Βόλο στο Κύπελλο Ελλάδας, με νίκη 3-1 επί του Ηρακλή και πρόκριση στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας. Το ματς έγινε στο γήπεδο των Σερρών και η ομάδα του Κώστα Μπράτσου έφτασε στην επικράτησε με σκόρερ τους Κάτσικα (22΄), Σαουμπί (45+4΄) και Τζόκα (60΄) ενώ για τους -τυπικά- γηπεδούχους ισοφάρισε προσωρινά ο Κούστα στο 45+1΄. 

Τρίτη 18 Αυγούστου

19:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος

21:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης

 

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

 

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

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