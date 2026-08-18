Κρήτη: Εκατοντάδες κενά εκπαιδευτικών – «Αγκάθι» τα ενοίκια και το κόστος ζωής

Με το… αριστερό φαίνεται πως θα ξεκινήσει και η φετινή σχολική χρονιά στην Κρήτη, καθώς οι ελλείψεις εκπαιδευτικών παραμένουν μεγάλες, ενώ οι διορισμοί είναι σημαντικά λιγότεροι από τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργο Μακράκη, οι φετινοί διορισμοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται μόλις σε 85, την ώρα που τα κενά ξεπερνούν τα 1.500.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη, ο κ. Μακράκης απέδωσε σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στο υψηλό κόστος διαβίωσης και στα υπέρογκα ενοίκια, τα οποία λειτουργούν πλέον αποτρεπτικά για τους εκπαιδευτικούς. Όπως ανέφερε, αρκετοί ενδιαφερόμενοι περιορίζουν τις επιλογές τους ή ακόμη και επιλέγουν να μην αναλάβουν θέση, προκειμένου να μην απομακρυνθούν από τον τόπο κατοικίας τους.

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(Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος», Γιώργος Μακράκης)

Το πρόβλημα, όπως τόνισε, δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αλλά αποτελεί γενικότερο φαινόμενο. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για τους πίνακες του ΑΣΕΠ στην ειδική αγωγή ήταν το 2026 κατά περίπου 20.000 λιγότερες σε σχέση με το 2023.

Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα σε μόλις 3 ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους να βρουν κατοικία στην περιοχή όπου θα υπηρετήσουν. Στην Κρήτη, όπου τα διαθέσιμα σπίτια είναι περιορισμένα και τα ενοίκια ιδιαίτερα υψηλά, η διαδικασία έχει εξελιχθεί σε πραγματικό Γολγοθά.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών που φτάνουν στον τόπο διορισμού τους και, μέχρι να βρουν σπίτι, φιλοξενούνται προσωρινά σε φίλους και γνωστούς, έχοντας ακόμη και τα προσωπικά τους αντικείμενα στο αυτοκίνητο.

Η κατάσταση έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια ακόμη και σε παραιτήσεις ή αρνήσεις ανάληψης θέσης, με αποτέλεσμα να απαιτούνται ολοένα συχνότερα ειδικές τοπικές προσκλήσεις για την κάλυψη των κενών. Πρόκειται για μια πρακτική που, όπως επισημαίνεται, ήταν πολύ λιγότερο συνηθισμένη πριν από μία δεκαετία.

«Σε πρώτη φάση δεν θα καλυφθούν τα κενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μακράκης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Ζαχαρίας Ρηγάκης, υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη από πέρυσι, καθώς οι προσλήψεις είναι λιγότερες από τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Όπως ανέφερε, το υψηλό κόστος ζωής και τα ενοίκια αποτρέπουν πολλούς εκπαιδευτικούς από το να μετακινηθούν σε άλλη πόλη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οικογένειες που καλούνται να συντηρήσουν δύο σπίτια.

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(Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, Ζαχαρίας Ρηγάκης)

«Τρομακτικό» το πρόβλημα στα τμήματα ένταξης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα τμήματα ένταξης, τα οποία, σύμφωνα με τον κ. Ρηγάκη, παραμένουν σε πολλές περιπτώσεις χωρίς εκπαιδευτικό προσωπικό. «Τρομακτικό είναι το πρόβλημα με τα τμήματα ένταξης που είναι αστελέχωτα. Διατυμπανίζουν πως τα έφτιαξαν και μένουν χωρίς εκπαιδευτικούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ειδική αγωγή δεν αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Με τα σχολεία να ανοίγουν σε λιγότερο από έναν μήνα, το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι αν και πότε θα καλυφθούν τα χιλιάδες κενά, σε μια περίοδο όπου το κόστος στέγασης και διαβίωσης καθιστά ολοένα δυσκολότερη τη μετακίνηση των εκπαιδευτικών στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές της χώρας.

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