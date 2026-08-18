Η Σακίρα επισκέφθηκε τους σεισμόπληκτους της Κολομβίας

Η Σακίρα επισκέφθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου την περιοχή Τσοκό της Κολομβίας, μία εβδομάδα μετά τονφονικό σεισμό των 7,4 βαθμών που έπληξε τη χώρα, και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην ανοικοδόμηση τουλάχιστον 10 σχολείων που επλήγησαν από την καταστροφή.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Τσοκό, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει προσωπικές προσπάθειες για την αποκατάσταση του τοπικού τεχνολογικού πανεπιστημίου, ενώ έχουν ήδη ανακοινωθεί οικονομικές δεσμεύσεις για την εκπαιδευτική αποκατάσταση της περιοχής.

Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ δήλωσε ότι το ίδρυμά της «Pies Descalzos» δραστηριοποιείται σε αυτό τον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν (…) και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η Σακίρα μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, την πρωτεύουσα του νομού.

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία

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