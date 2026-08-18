Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: «Μηχανική βλάβη ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή» τα πιο πιθανά αίτια

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος στη Σίφνο αναζητούν οι Αρχές, οι οποίες έχουν ρίξει το βάρος των ερευνών τους στο βίντεο με τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβη στο νησί.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη, ως πιθανά αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο με τους τρεις νεκρούς εξετάζονται η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται τόσο στην τεχνική κατάσταση και τη συντήρηση του ελικοπτέρου όσο και στα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον χειριστή.

Νωρίτερα σήμερα, ο διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων, Μανούσος Τραχαλάκης, μίλησε στο Mega για την υπόθεση, εξηγώντας: «Κατ’ αρχάς, να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου προς τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της τραγωδίας αυτής.

Για το συγκεκριμένο συμβάν, πρόκειται για ένα Bell 206 Jet Ranger και αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι το συμβάν αυτό εξελίσσεται σε ένα πολύ χαμηλό ύψος στην περιοχή της προσέγγισης του ελικοπτέρου. Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη φάση της πτήσεως, γιατί ο διαθέσιμος χρόνος και το ύψος για να αντιμετωπίσει μια αιφνίδια βλάβη είναι πολύ περιορισμένος.

Είχε αρχίσει την κάθοδό του και σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση της πτήσεως, αρχίζει και μειώνει μαζί με το ύψος του και την ταχύτητά του. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν σου συμβεί μία τέτοια απώλεια, όπως ίσως διαφαίνεται εδώ πέρα η απώλεια ουραίου στροφείου. Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να απεμπλέξεις το σύστημα αυτό, ώστε να μπορέσει να προσγειωθεί, διότι το ελικόπτερο έχει ένα τέτοιο σύστημα το οποίο μπορεί να απεμπλέξει το ουραίο στροφείο και να μπορέσει να προσγειωθεί κάπου. Βέβαια, αυτά ακόμα και σε προσομοιωτές που οι ιπτάμενοι κάνουν πτήσεις, έχω πάει και εγώ σε παρόμοιες προσομοιώσεις πτήσεων, είναι εξαιρετικά δύσκολο να το καταφέρεις, ιδιαίτερα όταν έχεις τόσο λίγο ύψος και τόσο λίγο χρόνο».

Μπορούσε να αποφευχθεί; Σύμφωνα με τον κ. Τραχαλάκη, «εστιάζουμε τώρα σε αυτό που βλέπουμε στο βίντεο, το είδα κι εγώ. Είτε θα είναι μηχανική βλάβη, δηλαδή θα έχει σπάσει ο άξονας που δίνει κίνηση στο ουραίο στροφείο, είτε θα έχεις απώλεια αποτελεσματικότητας του ουραίου στροφείου, δηλαδή έχει χάσει την πρόσφυση. Είναι αποτελεσματικό το ουραίο στροφείο για κάποιους λόγους, είτε λόγω ισχυρού ανέμου είτε λόγω απότομης κίνησης. Σε όποια περίπτωση όμως και να συζητήσουμε και να την εξετάσουμε, είτε μηχανική βλάβη δηλαδή ή απώλεια ώσης του ουραίου στροφείου, δεν σε προειδοποιεί. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σου δώσει κάποιο ενδεικτικό σημάδι, όπως ας πούμε στον κινητήρα. Συνήθως σε προειδοποιεί με κάποιο τρεμοπαίξιμο κάποιου οργάνου ή κάποια διακύμανση. Αυτό έρχεται εντελώς ξαφνικά και η αντίδρασή σου πρέπει στην ουσία να είναι αστραπιαία. Γι’ αυτό και λέω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, όσο έμπειρος και να είναι ένας κυβερνήτης, που έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικά έμπειρος ο συγκεκριμένος».

«Ήταν εξαιρετικά έμπειρος και πρώην στρατιωτικός των Ενόπλων Δυνάμεων ο χειριστής. Όμως αυτό δεν έχει να κάνει με το συμβάν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όσο έμπειρος και να είσαι, όταν σου τύχει ένα τέτοιο συμβάν είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντεπεξέλθεις. Δυστυχώς, υπάρχει και η ατυχία πολλές φορές να σου τύχει αυτό το πράγμα, αυτή η βλάβη την ώρα της προσέγγισης. Όντως, ήταν πολύ κοντά στο σημείο προσγείωσης. Και εκείνη τη στιγμή να ξέρετε ότι το ελικόπτερο είναι σε πολύ κρίσιμη φάση, όπως και στην απογείωση έτσι και στην προσγείωση το ελικόπτερο είναι σε μια πολύ κρίσιμη φάση, όπου αν συμβεί κάτι έχει πολύ λίγες δυνατότητες να αντεπεξέλθει ο χειριστής. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ανασφαλή τα ελικόπτερα ή ότι πρέπει να σταματήσουν αύριο οι πτήσεις των ελικοπτέρων. Για μένα, ο ρόλος της επιτροπής διερεύνησης είναι να εξετάσει καταρχήν πάρα πολύ καλά την τεχνική συντήρηση του ελικοπτέρου, διότι αν πρόκειται για μια αστοχία του άξονα, δηλαδή αν έχει σπάσει ο άξονας, θα πρέπει να βρούνε και κατά πόσο έχει συντηρηθεί σωστά το συγκεκριμένο ιπτάμενο μέσο», συνέχισε.

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