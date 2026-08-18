Κρήτη: Μεγάλη φωτιά σε εξελιξη - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε επαγγελματικό κτήριο που στεγάζει αποστακτήριο, πλησίον της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Εσταυρωμένου, στην περιοχή Σφακάκι του Ρεθύμνου.

Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα.

Το κτήριο καίγεται ολοσχερώς, ενώ αυτή τη στιγμή το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

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