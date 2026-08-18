Ο Π.Σ. Αρμάχας «ΙΛΑΡΙΩΝ» διοργανώνει μια «Βραδιά Γέλιου και Κρητικό Γλέντι»

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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμάχας «ΙΛΑΡΙΩΝ» προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, παράδοσης και διασκέδασης, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στο προαύλιο του σχολείου του χωριού.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Βραδιά Γέλιου και Κρητικό Γλέντι», θα ξεκινήσει στις 21:30 και φιλοδοξεί να προσφέρει σε όλους μια όμορφη βραδιά γεμάτη κρητική μουσική, χορό, γέλιο και καλή διάθεση.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμμετέχει ο γνωστός και αγαπητός Στάθης Μονιάκης, ενώ τη μουσική θα πλαισιώσουν ο Γιάννης Χουλάκης (Μαντολίνο) και ο Μανώλης Καπαρούνακης (Λύρα), δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι.

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Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατεθούν τα βιβλία «365 Ανέκδοτα, ένα για κάθε μέρα», με τα έσοδα από τις πωλήσεις να προσφέρονται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Π.Σ. Αρμάχας «ΙΛΑΡΙΩΝ» καλεί όλους να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν την προσπάθεια του Συλλόγου για τη διατήρηση και ανάδειξη της κρητικής παράδοσης, αλλά και για τη δημιουργία όμορφων στιγμών.

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