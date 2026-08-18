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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Π.Σ. Αρμάχας «ΙΛΑΡΙΩΝ» διοργανώνει μια «Βραδιά Γέλιου και Κρητικό Γλέντι»

Αρμάχα
clock 14:54 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμάχας «ΙΛΑΡΙΩΝ» προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, παράδοσης και διασκέδασης, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, στο προαύλιο του σχολείου του χωριού.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Βραδιά Γέλιου και Κρητικό Γλέντι», θα ξεκινήσει στις 21:30 και φιλοδοξεί να προσφέρει σε όλους μια όμορφη βραδιά γεμάτη κρητική μουσική, χορό, γέλιο και καλή διάθεση.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς συμμετέχει ο γνωστός και αγαπητός Στάθης Μονιάκης, ενώ τη μουσική θα πλαισιώσουν ο Γιάννης Χουλάκης (Μαντολίνο) και ο Μανώλης Καπαρούνακης (Λύρα), δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι.

Γλέντι

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα διατεθούν τα βιβλία «365 Ανέκδοτα, ένα για κάθε μέρα», με τα έσοδα από τις πωλήσεις να προσφέρονται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Π.Σ. Αρμάχας «ΙΛΑΡΙΩΝ» καλεί όλους να δώσουν το «παρών» και να στηρίξουν την προσπάθεια του Συλλόγου για τη διατήρηση και ανάδειξη της κρητικής παράδοσης, αλλά και για τη δημιουργία όμορφων στιγμών.

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