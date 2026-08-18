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GOSSIP - LIFESTYLE

Μουγκοπέτρος: "Σε κάθε εμφάνιση γίνεται λαϊκό προσκύνημα, δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα"

μουγκοπέτρος
clock 11:00 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Άρης Μουγκπέτρος ξεκίνησε ξανά τις live εμφανίσεις του περίπου χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του, έπειτα από ατύχημα με κροτίδα σε γλέντι το Πάσχα του 2025.

Ο ίδιος μίλησε στην εκομπή Κοινωνία Ωρα Mega και εξομολογήθηκε ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα λάβει τόση αγάπη από τον κόσμο.

«Αυτή τη φορά είμαι πολύ καλύτερα. Νιώθω πιο δυνατός από ποτέ. Χαίρομαι πάρα πολύ, καταρχήν, που έχω επιστρέψει στη δουλειά μου. Είχα ενάμιση χρόνο σχεδόν απουσία. Έχουν ακρωτηριαστεί δύο από τα δάχτυλα από τα πέντε που είχα.  Η αγάπη του κόσμου είναι απίστευτα μεγάλη δύναμη. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται και να το ακούμε συνέχεια, επειδή εγώ αυτή τη στιγμή το ζω σε κάθε εμφάνιση στο έπακρο, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να φανταστώ, θα τολμήσω να πω, ότι γίνεται στην κάθε δουλειά λαϊκό προσκύνημα», είπε χαρακτηριστικά.

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