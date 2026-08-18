Κρήτη: Κακή χρονιά για το λιανεμπόριο παρά τις εκπτώσεις και τους τουρίστες

Τα παλαιότερα χρόνια ο συνδυασμός εκπτώσεις - τουρίστες αποδεικνυόταν... χρυσοφόρος για τους εμπόρους της Κρήτης. Τις μακρινές εκείνες εποχές βέβαια, ούτε ίντερνετ υπήρχε, ούτε τόσες πολλά πολυκαταστήματα, ούτε δυσβάστακτο ήταν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, ούτε υπέρογκα ήταν τα ενοίκια, και κυρίως, οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι επισκέπτες είχαν διαθέσιμα χρήματα να ξοδέψουν στις αγορές του νησιού.

Από την πανδημία και μετά τα πράγματα για το λιανεμπόριο, έχουν αλλάξει άρδην, κάτι που αποτυπώνεται στα λουκέτα εμπορικών επιχειρήσεων και στα σχεδόν άδεια ταμεία των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης Γιώργος Πολιουδάκης, σε συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη χαρακτήρισε κακή τη χρονιά, με γεμάτα όπως είπε ξενοδοχεία, αλλά μικρές εισπράξεις. "Κάποια μικρή κίνηση 4-5 μέρες πριν τον Δεκαπενταύγουστο δεν κάνουν καμία διαφορά για τους εμπόρους, που έχουν τεράστιες υποχρεώσεις", είπε, και έκανε λόγο για έναν ακόμα δύσκολο χειμώνα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε η περίοδος των εκπτώσεων που θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, και οι πραγματικά χαμηλές τιμές στα καταστήματα δεν αρκούν για να προσελκύσουν πελάτες.

Παράλληλα ο κ. Πολιουδάκης πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια οι έμποροι, όταν λήξει το συμβόλαιό τους έρχονται αντιμέτωποι με διπλάσια και τριπλάσια μισθώματα από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, και ζήτησε στήριξη από την Πολιτεία.

Αναφορικά με τα λουκέτα που απαντώνται όλο και πιο συχνά ακόμα και στους πιο εμπορικούς και πολυσύχναστους δρόμων των πόλεων του νησιού, είπε ότι στην Κρήτη η εικόνα είναι είναι καλύτερη από ό,τι σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου δεν υπάρχει τουρισμός.

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