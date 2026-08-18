Ρέθυμνο: Ολοσχερής καταστροφή αποστακτηρίου από μεγάλη φωτιά στο Σφακάκι

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε αποστακτήριο τσικουδιάς στην περιοχή Σφακάκι Ρεθύμνου.

Παρά την άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης, η επαγγελματική εγκατάσταση, η οποία βρισκόταν πλησίον της Εθνικής Οδού, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το χρονικό της επιχείρησης

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έλαβε την πρώτη κλήση για το περιστατικό περίπου στις 12:15. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως 21 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Η επέμβαση των αρχών υπήρξε καταλυτική, καθώς οι δυνάμεις εστίασαν το βάρος τους στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.. Χάρη στον γρήγορο περιορισμό της, η πυρκαγιά παρέμεινε αποκλεισμένη εντός του κτηριακού χώρου του αποστακτηρίου, χωρίς να απειληθούν οι γειτονικές εκτάσεις ή άλλες υποδομές.

Χωρίς τραυματισμούς αλλά με σοβαρές υλικές ζημιέςΑπό το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας εγκλωβισμός ή τραυματισμός ατόμου.

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Ωστόσο, οι υλικές ζημιές στην επιχείρηση είναι καθολικές, καθώς η πύρινη λαίλαπα κατέκαψε όλο τον εξοπλισμό και τις κτηριακές δομές.

Μετά τον έλεγχο των τελευταίων μικρών εστιών, τη σκυτάλη παίρνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, το οποίο διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς.

* Φωτογραφίες από goodnet.gr

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* Φωτογραφίες - goodnet.gr