Χέιντεν Πανετιέρ: Τα νέα στοιχεία για τον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού

Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η είδηση του ξαφνικού θανάτου της Hayden Panettiere, της αγαπημένης πρωταγωνίστριας των σειρών «Heroes» και «Nashville», η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στο φως, οι αρχές έλαβαν κλήση στο 911 στις 13:51 από έναν γνωστό της ηθοποιού, ο οποίος την εντόπισε σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο επιχείρησαν αμέσως καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και η ηθοποιός ανακηρύχθηκε νεκρή στις 14:32.

Μεγάλο ερωτηματικό ωστόσο παραμένει η αιτία θανάτου, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Αν και η νεκροψία δεν έδειξε σημάδια εγκληματικής ενέργειας ή τραύματος, η επίσημη αιτία θανάτου αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η Hayden Panettiere, που την Παρασκευή θα έκλεινε τα 37 της χρόνια, φαίνεται πως περνούσε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ο συμπρωταγωνιστής της στην τελευταία της ταινία «Sleepwalker», Justin Chatwin, αποκάλυψε πως η ηθοποιός «έμοιαζε πολύ μόνη» και ότι «πάλευε» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τις μάχες της με την επιλόχεια κατάθλιψη και τον εθισμό, προβλήματα που την οδήγησαν το 2018 στην οδυνηρή απόφαση να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της, Κάγια, στον πρώην αρραβωνιαστικό της, Wladimir Klitschko.

Η απώλεια που τη στιγμάτισε

Η ζωή της ηθοποιού σημαδεύτηκε από τον ξαφνικό θάνατο του αδελφού της, Jansen, το 2023, μια απώλεια που όπως δήλωνε η ίδια δεν θα ξεπερνούσε ποτέ.

Διαβάστε επίσης

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου αποκαλύπτει για τη μάχη με την πνευμονία

Η φωτογραφία του Μπρους Γουίλις αγκαλιά με την κόρη του