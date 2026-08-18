Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

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Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο σπουδαίος ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Η αποτέφρωσή του έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη (19/8) στη Ριτσώνα.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς προερχόταν από οικογένεια με έντονη παρουσία στην ακαδημαϊκή, νομική και πολιτική ζωή της χώρας. Ήταν εγγονός του καθηγητή Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνου Τσουκαλά, ενώ πατέρας του ήταν ο Άγγελος Τσουκαλάς, διακεκριμένος δικηγόρος και πολιτικός.







Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Αυγούστου 1937. Ήταν κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ενώ στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του δίδαξε σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ανέλαβε σειρά σημαντικών θεσμικών θέσεων.

Το 2025 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία του Δικαίου και την Κοινωνιολογία στα Πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, του Μονάχου, του Παρισιού και του Γέιλ.

Το 1974 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Από το 1961 έως το 1968 άσκησε τη δικηγορία στην Αθήνα, ενώ εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Αθηνών και στο γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS).

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Από το 1968 έως το 1985 υπήρξε τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού και από το 1985 τακτικός καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, του οποίου αργότερα ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής.

Παράλληλα, από το 1981 έως το 1989 άσκησε καθήκοντα επιστημονικού διευθυντή στο ΕΚΚΕ, ενώ από το 1993 έως το 1996 διετέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Κοινωνιολόγων, μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του Παρισιού, του Πρίνστον, της Νέας Υόρκης και της Πόλης του Μεξικού.

Υπήρξε ακόμη πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, καθώς και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής από το 2000 έως το 2014.

Είχε επίσης αναλάβει την ηγεσία της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη.

Η πολιτική του διαδρομή



Στα χρόνια της Μεταπολίτευσης υπήρξε πολιτικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού, συμμετέχοντας ενεργά στις πολιτικές και ιδεολογικές συζητήσεις της Αριστεράς.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη βουλευτής.





Η παρουσία του στον δημόσιο διάλογο, πάντως, εκτεινόταν πολύ πέρα από την κοινοβουλευτική του θητεία, καθώς επί δεκαετίες παρενέβαινε σε ζητήματα που αφορούσαν την κοινωνία, την πολιτική, τη λειτουργία των θεσμών και τις μεταβολές της σύγχρονης Αριστεράς.

Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς ήταν παντρεμένος με τη συγγραφέα και καθηγήτρια Ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου.

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