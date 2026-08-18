Πόλο: Επιβλητικά στην οκτάδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η εθνική νεανίδων

Με δεύτερη συνεχόμενη εντυπωσιακή εμφάνιση και επιβλητική νίκη, ολοκλήρωσε η εθνική υδατοσφαίρισης νεανίδων τις υποχρεώσεις της στην Α΄ φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ18, που διεξάγεται στην Τενερίφη. Το συγκρότημα του Φώντα Λεμπέση επικράτησε της Ουγγαρίας πιο άνετα απ΄όσο δείχνει το τελικό 14-10 και εξασφάλισε την πρώτη θέση του Α΄ ομίλου, με τρεις επιτυχίες σε ισάριθμους αγώνες. Η ελληνική ομάδα -όπως και οι Μαγυάρες, παρά τη σημερινή ήττα τους- προκρίθηκε απευθείας στους προημιτελικούς, που θα γίνουν την Παρασκευή 21/8, και θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της (μία εκ των Αυστραλίας, Κροατίας ή Ισραήλ), στο δρόμο για την τετράδα και τη διεκδίκηση των μεταλλίων.

Η εθνική «καθάρισε» και το σημερινό ματς από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκε 9-3, με την άμυνά της να είναι σχεδόν απροσπέλαστη και τις Σαλταμανίκα και Κρασσά να οδηγούν την επίθεση. Η διαφορά έφτασε και στο +8 (14-6), με την ελληνική ομάδα να χαλαρώνει στα τελευταία λεπτά και να δέχεται τέσσερα αναπάντητα γκολ, που μίκρυναν την «ψαλίδα» στο τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ουγγαρία): 2-4, 1-5, 3-3, 4-2

Η σύνθεση της εθνικής: Σάλεχ, Κουτσαντά, Μπίκου 2, Σαουλίδη, Καπετοπούλου, Καραγιάννη, Κρασσά 3, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Παπαδοπούλου 1, Σαλταμανίκα 3, Λουπάκη, Δασκαλάκη, Λαμπροπούλου 2