ΟΦΗ: Οι αρχηγοί της νέας αγωνιστικής περιόδου

Ο ΟΦΗ γνωστοποίησε την εξάδα των αρχηγών για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τρία νέα πρόσωπα να εντάσσονται στην ηγετική ομάδα των Κρητικών.

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του πρώτου αρχηγού στη νέα εποχή του συλλόγου. Ο Έλληνας άσος παίρνει ουσιαστικά τη σκυτάλη από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Χουάν Νέιρα, δύο ποδοσφαιριστές που είχαν αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον ΟΦΗ τα προηγούμενα χρόνια.

Στη νέα ηγετική ομάδα βρίσκεται και ο Ταξιάρχης Φούντας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός διανύει την τρίτη του σεζόν με τη φανέλα του ΟΦΗ και πλέον αποκτά έναν επιπλέον θεσμικό ρόλο μέσα στα αποδυτήρια, αποτελώντας έναν από τους αρχηγούς της ομάδας.

Στην εξάδα διατηρούνται επίσης ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Νίκος Χριστογεώργος, οι οποίοι συνεχίζουν να αποτελούν μέλη του γκρουπ των αρχηγών.

Την ίδια στιγμή, νέα πρόσωπα στη συγκεκριμένη ομάδα είναι ο Ζήσης Καραχάλιος και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Ειδικά για τον τελευταίο, η παρουσία του στην εξάδα αποτελεί φυσική εξέλιξη, δεδομένης της μεγάλης εμπειρίας του.