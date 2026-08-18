ΤΡΙ.18 Αυγ 2026 16:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 9 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη

λυκουρέζου
clock 18:00 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Εννέα χρόνια πέρασαν από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη και η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση.

Έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της μητέρας της.

«18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθες. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι’ αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω……μαμά μου….. Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα….. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια….. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές… 9 χρόνια….. 9 χρόνια έχτιζα…….. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια……. Σε λατρεύω……….», έγραψε χαρακτηριστικά.

A post shared by ΜαρίαΕλένηΖωή Αίθρα Λυκουρέζου (@mariaeleni_lykourezou12)

Διαβάστε επίσης 

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου αποκαλύπτει για τη μάχη με την πνευμονία

Η φωτογραφία του Μπρους Γουίλις αγκαλιά με την κόρη του

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου Ζωή Λάσκαρη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis