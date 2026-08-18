Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 9 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη

Εννέα χρόνια πέρασαν από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη και η κόρη της, Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της μέσα από μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση.

Έτσι δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της μητέρας της.

«18/8/2017-18/8/2026. 9 χρόνια. Σαν χθες. Που μιλάγαμε. Που γελάγαμε. Που σε αγκάλιαζα. Με αγκάλιαζες. Με μύριζες. Μου τηλεφωνούσες… Σαν χθες που ταξιδεύαμε. Τώρα όμως ταξίδεψες μόνη σου. Η ψυχή σου εκεί στο ΦΩΣ. Εκεί που ανήκεις. Σε ευχαριστώ για όλα. Γι’ αυτά που μου έδειξες. Είπες. Θύμωσες. Γέλασες. Σε ευχαριστώ γιατί ήσουν ΕΣΥ. Λαμπερή. Ευαίσθητη. Σκληρή. Ντόμπρα. Ζωντανή. Αληθινή…… Πάντα θα σε τιμώ και θα σε σκέφτομαι. Μόλις αρχίζω……μαμά μου….. Ήμουνα «πίσω» και παρατηρούσα πολλά και δεν μίλαγα….. Τώρα όμως μόλις αρχίζω…… Όλες οι λάσπες και πέτρες που πετάχτηκαν σε εμένα…… τα έκανα πολύ γερά θεμέλια….. Κλεισμένη εκεί έφτιαχνα τις βάσεις…… πολύ δυνατές… 9 χρόνια….. 9 χρόνια έχτιζα…….. Καιρός να μπει το φως και να φωτίσει η αλήθεια……. Σε λατρεύω……….», έγραψε χαρακτηριστικά.

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