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ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Πύραυλος έπληξε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο - Διασώθηκαν οι 21 ναυτικοί

φορτηγό πλοίο «ANNA S», υπό σημαία Λιβερίας
clock 18:25 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ της Δευτέρας στη Μαύρη Θάλασσα, όταν το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο «ANNA S», υπό σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα από βλήμα ενώ βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια ανοικτά του Νοβοροσίσκ.

Το πλοίο, το οποίο ανήκει στη Neptune Tradebulk Inc. σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει ουσιαστικά καταστραφεί από την πυρκαγιά που προκλήθηκε λόγω της έκρηξης.

Είναι ωστόσο, άγνωστο εάν έχει αρχίσει να βυθίζεται ή εάν εξακολουθεί να παραμένει στην επιφάνεια.

φορτηγο πλοιο χτυπηθηκε

Την ώρα που χτυπήθηκε, το «ANNA S»  - σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα - ήταν κενό φορτίου και κατευθυνόταν προς το Νοβοροσίσκ προκειμένου να φορτώσει σιτηρά. Στο bulk carrier επέβαιναν συνολικά 21 μέλη πληρώματος – 20 Φιλιππινέζοι ναυτικοί και ο Ρουμάνος πλοίαρχος.

φορτηγο πλοιο χτυπηθηκε

Όλοι εγκατέλειψαν το πλοίο και διασώθηκαν από άλλο εμπορικό πλοίο που έπλεε στην περιοχή, το Elina B με 20 μέλη πληρώματος.

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