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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόσκληση εθελοντών για το Crete International Basketball Tournament στο Ηράκλειο

creta
clock 18:29 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι κάθε διοργάνωσης μεγάλης απήχησης, και οι εθελοντές αποκτούν πολύτιμη εμπειρία με την ενεργό συμμετοχή τους.

Βασική προϋπόθεση για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή ως εθελοντής είναι η διάθεση και η επιθυμία για προσφορά.

Έτσι προσκαλούνται όσοι έχουν διάθεση και επιθυμία για προσφορά, αθλητές και αθλήτριες, να δηλώσουν συμμετοχή ως εθελοντές στο Crete International Basketball Tournament συμπληρώνοντας την αίτηση στο σύνδεσμο έως τις 30/8/2026: https://forms.gle/yHBeELhCXkqBHaat6  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Armani Olimpia Milano – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός - Fenerbahce Istanbul

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός Τελικός

20:30 Μεγάλος Τελικός

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν ως:

Α)  εθελοντές γηπέδoυ (άνω των 15 ετών).

Β) εθελοντές παιδικής κερκίδας  (άνω των 17 ετών).

Γ) εθελοντές ταξιθέτες (άνω των 17 ετών).

 Ενώ παράλληλα θα τους δοθούν:

Διαπίστευση.

Μπλουζάκι διοργάνωσης.

Βεβαίωση συμμετοχής.

2 εισιτήρια για όλους τους αγώνες.

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