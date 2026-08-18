Η πόλη χωρίς σχεδόν καθόλου δρόμους (βίντεο)

Υπάρχει ένα μέρος στην Ολλανδία όπου η καθημερινότητα μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Πρόκειται για το Giethoorn, έναν γραφικό οικισμό στην επαρχία Overijssel, που έχει γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο για τα κανάλια του και την απουσία του παραδοσιακού οδικού δικτύου.

Στο παλιό τμήμα του χωριού, τα κανάλια διασχίζουν τον οικισμό και συνδέουν τα σπίτια, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες χρησιμοποιούν βάρκες, ποδήλατα και πεζόδρομους αντί για αυτοκίνητα.

Τα χαρακτηριστικά ξύλινα γεφυράκια, τα σπίτια με τις στέγες από άχυρο και το καταπράσινο τοπίο δημιουργούν μια εικόνα που θυμίζει περισσότερο σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας παρά σύγχρονο ευρωπαϊκό χωριό.

Το Giethoorn έχει μάλιστα αποκτήσει το προσωνύμιο «Βενετία της Ολλανδίας», αν και σε αντίθεση με τη Βενετία, πρόκειται για έναν πολύ μικρότερο και πιο ήσυχο οικισμό.

Η απουσία αυτοκινήτων δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι είναι αποκομμένοι από τον σύγχρονο κόσμο. Αντίθετα, το χωριό έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, με χιλιάδες επισκέπτες να καταφθάνουν για να περιηγηθούν στα κανάλια και να γνωρίσουν από κοντά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

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