Mathilde Favier: Νεκρή σε τροχαίο η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του οίκου Dior

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος της μόδας μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Mathilde Favier, της γυναίκας που για περισσότερα από 15 χρόνια βρισκόταν πίσω από μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του οίκου Dior.

Η Mathilde Favier, διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και celebrity relations του γαλλικού οίκου, σκοτώθηκε σε ηλικία 57 ετών σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στη Γαλλία. Μαζί της έχασε τη ζωή του και ο σύντροφός της, Nicolas Altmayer, 61 ετών, ένας από τους γνωστότερους παραγωγούς του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις γαλλικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16.00 σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή Airvault, στο Deux-Sèvres. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, ενώ πραγματοποιούσε προσπέραση άλλου οχήματος. Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει έρευνα.

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