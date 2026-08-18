ΤΡΙ.18 Αυγ 2026 19:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Mathilde Favier: Νεκρή σε τροχαίο η Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων του οίκου Dior

dior
clock 19:00 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος της μόδας μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Mathilde Favier, της γυναίκας που για περισσότερα από 15 χρόνια βρισκόταν πίσω από μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του οίκου Dior.

Η Mathilde Favier, διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και celebrity relations του γαλλικού οίκου, σκοτώθηκε σε ηλικία 57 ετών σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στη Γαλλία. Μαζί της έχασε τη ζωή του και ο σύντροφός της, Nicolas Altmayer, 61 ετών, ένας από τους γνωστότερους παραγωγούς του σύγχρονου γαλλικού κινηματογράφου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις γαλλικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16.00 σε επαρχιακό δρόμο στην περιοχή Airvault, στο Deux-Sèvres. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε με φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, ενώ πραγματοποιούσε προσπέραση άλλου οχήματος. Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει έρευνα.

Διαβάστε επίσης 

Χέιντεν Πανετιέρ: Τα νέα στοιχεία για τον θάνατο της 36χρονης ηθοποιού

Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα 9 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Οίκος Τροχαίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis