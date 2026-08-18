Μπάσκετ: Απέκτησε Βλαχάκη το "Ηράκλειο¨ΟΑΑ-Ξεκίνησε ο Ηρόδοτος

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Το "Ηράκλειο" ΟΑΑ καλωσορίζει τον Γιώργο Βλαχάκη, που έρχεται στον όμιλο να ενισχύσει την περιφέρεια της Ανδρικης ομάδας από τη θέση του Point Guard.

"Ο Γιώργος, γεννημένος το 2004 και με ύψος 1,78 μ., έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στις Ακαδημίες του ΟΦΗ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Πάνα Τρίπολης στο τοπικό πρωτάθλημα Πελοποννήσου, ενώ τα τελευταία χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Ρέθυμνο BC για δύο αγωνιστικές σεζόν, κατακτώντας το τοπικό πρωτάθλημα και συμμετέχοντας στο σύνολο στην NL2.

Ένας νεαρός παίκτης με παραστάσεις από τις εθνικές κατηγορίες, ενέργεια και διάθεση για δουλειά αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στην οργάνωση και τον ρυθμό της ομάδας μας μέσα στο παρκέ.

Γιώργος Βλαχάκης , καλώς ήρθες στο Ηράκλειο ΟΑΑ, καλή μπασκετική χρονιά, με υγεία!"αναφέρει ανακοίνωση του συλλόγου.

@Ο Ηρόδοτος επέστρεψε στο παρκέ και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την αγωνιστική περίοδο 2026–2027 και τη νέα πρόκληση της National League 2.