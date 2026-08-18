Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων: Στον "αέρα" η ασφάλεια στην άμμο της Νέας Χώρας μετά τη διαρροή λυμάτων

Έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία προκαλεί η νέα παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης Χανίων, σχετικά με την κατάσταση στην παραλία της Νέας Χώρας μετά την πρόσφατη διαρροή λυμάτων.

Η δημοτική παράταξη καταγγέλλει σοβαρά κενά στην ενημέρωση των πολιτών και σημαντική καθυστέρηση στη διενέργεια των απαραίτητων υγειονομικών ελέγχων.

Παράλληλα, αναδεικνύει μια κρίσιμη γραφειοκρατική διάσταση: Η πρόσφατη απόφαση καταλληλότητας από την Περιφέρεια αφορά αποκλειστικά την ποιότητα των υδάτων και όχι την άμμο, στην οποία συνεχίζουν να παίζουν καθημερινά μικρά παιδιά χωρίς καμία επίσημη διαβεβαίωση για την ασφάλειά τους.

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Η ανακοίνωση:

Μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωσή μας, το ερώτημα που θέταμε — «ποιος θα εμπιστευτεί ποιον ότι όλα θα είναι ασφαλή;» — γίνεται δυστυχώς ακόμη πιο επίκαιρο.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου ο Δήμος Χανίων ανακοίνωσε την καταλληλότητα για κολύμβηση στη Νέα Χώρα, επικαλούμενος τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας. Από την επικοινωνία μας όμως με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας προκύπτει ένα κρίσιμο δεδομένο: η απόφαση αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης και όχι την άμμο της παραλίας. Μάλιστα, όπως μας ενημέρωσαν, ο έλεγχος της άμμου δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφέρειας αλλά της ΔΕΥΑΧ.

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Και μιλάμε για την ίδια άμμο πάνω στην οποία, λίγες ημέρες πριν, έτρεχαν και αντλούνταν ακάθαρτα λύματα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, η ΔΕΥΑΧ προσανατολίζεται να αναθέσει στο Πολυτεχνείο έρευνα και μετρήσεις για την επίδραση του μικροβιακού φορτίου στην άμμο. Μέχρι σήμερα, όμως, η έρευνα όχι μόνο δεν έχει πραγματοποιηθεί, αλλά δεν έχει ακόμη καν ανατεθεί.

Παρόλα αυτά, χθες και σήμερα η παραλία είναι ξανά γεμάτη κόσμο, με μικρά παιδιά να σκάβουν και να παίζουν στην άμμο. Ακόμη πιο ανησυχητικό: χθες, 17 Αυγούστου, ακόμη και στην περιοχή της εκβολής του Κλαδισού, όπου εξακολουθούσε να ισχύει απαγόρευση κολύμβησης, άνθρωποι έκαναν μπάνιο κανονικά. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο ανεπαρκής είναι η πραγματική ενημέρωση και προστασία του κόσμου.

Και εδώ η πολιτική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι καθαρή. Δεν μπορεί ένα αποτέλεσμα που αφορά αποκλειστικά την ποιότητα του θαλασσινού νερού να μετατρέπεται επικοινωνιακά σε γενικό μήνυμα ότι «η παραλία είναι κατάλληλη», όταν για την ίδια την άμμο —πάνω στην οποία διοχετεύθηκαν και αντλήθηκαν λύματα— δεν υπάρχει ακόμη καν αποτέλεσμα ελέγχου. Άλλο η καταλληλότητα των νερών για κολύμβηση και άλλο η συνολική υγειονομική ασφάλεια της παραλίας.

Και βέβαια οι περισσότεροι που βρίσκονται σήμερα εκεί είναι επισκέπτες, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν όσα γνωρίζει η τοπική κοινωνία για όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες.

Εδώ λοιπόν τίθεται ένα πολύ απλό ερώτημα: τους επισκέπτες των Χανίων τους αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπους των οποίων την υγεία οφείλουμε να προστατεύσουμε ή μόνο ως πελάτες που πρέπει όσο γίνεται γρηγορότερα να επιστρέψουν στην παραλία;

Ήδη από τις 17 Αυγούστου, επιχείρηση της περιοχής διαφήμιζε στους πελάτες της ότι «η Παναγία έκανε το θαύμα της» και η παραλία άνοιξε. Η δημόσια υγεία όμως δεν είναι ούτε θαύμα ούτε διαφημιστικό σύνθημα. Απαιτεί έλεγχο, τεκμηρίωση, καθαρή ενημέρωση και μέτρα που εφαρμόζονται στην πράξη.

Η θάλασσα μπορεί σήμερα να πληροί τα μικροβιολογικά όρια. Για την άμμο όμως ποιος ακριβώς εγγυάται ότι είναι ασφαλής πριν καν γίνουν οι σχετικές μετρήσεις; Και ποιος προστατεύει τον λουόμενο όταν ακόμη και εκεί όπου εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση, ο κόσμος κολυμπά κανονικά;

Αν αυτή είναι η «ανάπτυξη» που προωθεί η Δημοτική Αρχή — να αποκαθίσταται όσο γίνεται γρηγορότερα η τουριστική εικόνα πριν απαντηθούν όλα τα ζητήματα δημόσιας υγείας — τότε υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αντίληψης. Ποιότητα στον τουρισμό δεν είναι να αντιμετωπίζεις τον επισκέπτη σαν πορτοφόλι, αλλά πρώτα απ’ όλα σαν άνθρωπο. Και τέτοιες πρακτικές, αντί να προστατεύουν την εικόνα των Χανίων, τελικά δυσφημούν τον τόπο μας, κλονίζουν την εμπιστοσύνη και είναι αυτές που πραγματικά μπορούν να αποτρέψουν τον επισκέπτη από το να ξανάρθει.

Τέλος, ζητάμε να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των όποιων μετρήσεων έχουν γίνει, τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Λουτσέτης Χαράλαμπος

Κλωνιζάκης Μιλτιάδης

Μακρέας Δημήτρης

Μπομπολάκης Φώτης



Οι σύμβουλοι κοινότητας της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νικήτα Ιωάννα (Τ.Κ. Χανίων)

Λαγωνικάκης Φραγκιός (Τ.Κ. Χανίων)

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