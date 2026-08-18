Προεκλογικό "ζέσταμα" στο Μαξίμου: "Σβήνουν και γράφουν" με το "βλέμμα" στο Επικρατείας

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Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ξορκίζει τα σενάρια και να δείχνει την άνοιξη του 2027, όμως στο Μέγαρο Μαξίμου οι μηχανές "έχουν ήδη πάρει φωτιά".

Από τον Σεπτέμβριο η χώρα μπαίνει ατύπως σε προεκλογική τροχιά και ο κυβερνητικός σχεδιασμός θυμίζει γενική επιστράτευση.

Το μεγάλο «σταυρόλεξο» ακούει στο όνομα γαλάζια ψηφοδέλτια. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έχουν ήδη πιάσει τα μολύβια, σβήνουν και γράφουν ονόματα, ψάχνοντας το ιδανικό κράμα ανανέωσης και εσωκομματικής ισορροπίας.

Η εντολή είναι σαφής: «Σαφάρι» στην αγορά και την αυτοδιοίκηση για πρόσωπα που θα φέρουν αέρα νίκης.Tην ίδια ώρα, η πραγματική μάχη γίνεται για τον «εκλογικό παράδεισο» του Επικρατείας.

Εκεί όπου η έλλειψη σταυρού γεννά μεγάλες προσδοκίες και ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις.

Οι μνηστήρες είναι πολλοί, αλλά οι θέσεις ελάχιστες και προορίζονται αποκλειστικά για εκπλήξεις με ισχυρό συμβολισμό, τεχνοκράτες και προσωπικότητες που θα σηματοδοτήσουν το «αύριο» της παράταξης.

Το φθινόπωρο έρχεται με γεμάτα μπλοκάκια, περιοδείες στην επαρχία και ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα επιχειρήσει να απαντήσει στην καθημερινότητα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και, όπως λένε στους διαδρόμους της εξουσίας, «στην πολιτική, αν δεν προλάβεις το κύμα, σε καταπίνει».

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