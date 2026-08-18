Εργαζόμενοι ΠΑΓΝΗ: Η καθαριότητα στα νοσοκομεία δεν είναι πεδίο για εργολαβικά κέρδη

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Σε οριακό σημείο βρίσκεται για άλλη μια φορά η λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), με την καθαριότητα να μετατρέπεται σε πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.

Όπως αναφέρει το Σωματείο εργαζομένων στο νοσηλευτικό ίδρυμα, την ώρα που οι εναπομείναντες εργαζόμενοι οδηγούνται στην εξάντληση λόγω της δραματικής υποστελέχωσης, η διοίκηση του νοσοκομείου –σε πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική του Υπουργείου Υγείας– επιμένει στην παράδοση των υπηρεσιών αυτών σε ιδιώτες εργολάβους, αυξάνοντας προκλητικά το κόστος για το Δημόσιο.

Η ανακοίνωση:

Είναι γνωστή εδώ και καιρό διακηρυγμένη η πολιτική του Υπουργείου Υγείας, διά στόματος και του ίδιου του Άδωνι Γεωργιάδη, να πετάξει έξω από τα νοσοκομεία της χώρας τους εργαζόμενους στην καθαριότητα –και όχι μόνο– και να παραδώσει αυτές τις υπηρεσίες σε εργολαβικά συνεργεία.

Συνεργεία τα οποία, όπως έχει αποδειχθεί, κοστίζουν πολλαπλάσια στο Δημόσιο, χωρίς να προσφέρουν καμία επιπλέον υπηρεσία.

Απόδειξη αυτής της πολιτικής επιλογής αποτελεί η διαρκής προσπάθεια του Υπουργείου να τοποθετήσει εργολάβους εκεί όπου μέχρι σήμερα δεν έχουν μπει, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία τους στις δημόσιες μονάδες Υγείας.

Από το τέλος της πανδημίας, όταν οι εργαζόμενες στην καθαριότητα έδωσαν πραγματική μάχη για να κρατήσουν τα νοσοκομεία όρθια, μέχρι και σήμερα, δεν έχει προκηρυχθεί ούτε μία θέση στο ΠΑΓΝΗ για την καθαριότητα, ούτε για μόνιμο ούτε για επικουρικό προσωπικό.

Η πολιτική αυτή έχει οδηγήσει στη διαρκή μείωση του προσωπικού, καθώς εργαζόμενες συνταξιοδοτούνται ή παραιτούνται, χωρίς να αντικαθίστανται.

Έτσι, φτάνουμε σήμερα στο οριακό σημείο να εργάζονται στην καθαριότητα του Νοσοκομείου μόλις 75 συνάδελφοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Οι συνέπειες είναι γνωστές και καθημερινές. Εξαντλητικά ωράρια και εντατικοποίηση της εργασίας, χρωστούμενα ρεπό και άδειες ακόμη και από το 2024, παραιτήσεις εργαζομένων, παράλληλη κάλυψη πολλών κλινικών και χώρων από τους ίδιους εργαζόμενους, τεράστια επιβάρυνση ιδιαίτερα στις απογευματινές και βραδινές βάρδιες, όπου μία καθαρίστρια καλείται να καλύψει ακόμη και ολόκληρο κτήριο του Νοσοκομείου.

Και ενώ η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σε όλους, η λύση που επιλέγει η κυβέρνηση δεν είναι οι προσλήψεις προσωπικού. Είναι οι εργολάβοι.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική του Υπουργείου, στις 13/8, με τη διαδικασία της διά περιφοράς συνεδρίασης, ενέκρινε κατά πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο την 3η κατά σειρά προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου (εργολάβου) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Και αυτό αφού και στη 2η προκήρυξη οι δύο εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές κρίθηκαν εκτός προδιαγραφών.

Το αποτέλεσμα της νέας επαναπροκήρυξης, με νέο προϋπολογισμό, είναι αποκαλυπτικό. Το κόστος για την εργολαβική ανάθεση της καθαριότητας αυξάνεται ακόμη περισσότερο, από 1.128.137,08 € της προηγούμενης προκήρυξης στα 1.405.884,85 €, για μόλις 45 άτομα!

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Υγείας αρνείται να εγκρίνει ακόμη και μία θέση επικουρικού εργαζόμενου στην καθαριότητα. Για προσλήψεις προσωπικού «δεν υπάρχουν» χρήματα. Για εργολαβικές εταιρείες, όμως, χρήματα υπάρχουν! Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι πολιτική επιλογή.

Η ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης, αλλά και διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές εργολαβικές εταιρείες και η σταδιακή απομάκρυνση χιλιάδων εργαζομένων από τα νοσοκομεία υπηρετούν έναν και μόνο στόχο, την αύξηση των κερδών των επιχειρηματιών.

Και είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι η επιλογή των εργολάβων κοστίζει πολλαπλάσια στους ήδη ανεπαρκέστατους προϋπολογισμούς των δημόσιων μονάδων Υγείας, σε σχέση με την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η εργασιακή ομηρία χιλιάδων συμβασιούχων εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες Υγείας –επικουρικών, εργαζομένων μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, «τριμηνιτών» επικουρικών, ειδικευόμενων νοσηλευτών– από όλες τις κυβερνήσεις, οι οποίες αρνούνταν και αρνούνται πεισματικά το δίκαιο αίτημα των υγειονομικών για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Οι συμβασιούχοι συνάδελφοί μας εργάζονται με κουτσουρεμένα δικαιώματα σε σχέση με τους μόνιμους εργαζόμενους και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες στις δημόσιες μονάδες Υγείας. Αναπληρώνουν ένα σημαντικό μέρος των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, οι οποίες συνεχώς μεγαλώνουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι στην Υγεία μειώθηκαν από 93.580 τον Ιανουάριο του 2013 σε 70.096 τον Μάιο του 2024.

Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τις κυβερνητικές διακηρύξεις περί «ενίσχυσης του ΕΣΥ».

Δεν θα επιτρέψουμε τα νοσοκομεία να μετατραπούν σε πεδίο κερδοφορίας των εργολάβων.

Η καθαριότητα, η φύλαξη, οι τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και πρέπει να παρέχονται από μόνιμο προσωπικό, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

· Να ακυρωθεί η ανάθεση της καθαριότητας σε εργολαβική εταιρεία.

· Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

· Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες και τα τμήματα που έχουν ανάγκη.

· Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία και τις δημόσιες μονάδες.

· Ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

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