Κίσαμος: Διήμερος εορτασμός στη Μητρόπολη και τρισάγιο στη μνήμη του Ιεράρχη Ειρηναίου Γαλανάκη

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Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη πρόκειται να τιμηθεί φέτος η εορτή της Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, καθώς και η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, Επισκόπου Λουγδούνων.

Στο πλαίσιο αυτό, πανηγυρίζει το δεξιό κλίτος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο.

Παράλληλα με τον εορτασμό, θα αποδοθεί η δέουσα τιμή στη μνήμη του αοιδίμου Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη), μιας εμβληματικής προσωπικότητας που σφράγισε με το έργο και την προσφορά της την τοπική Εκκλησία και την κοινωνία της Κρήτης.

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Η Ιερά Μητρόπολη εξέδωσε το επίσημο λατρευτικό πρόγραμμα και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς τον λαό του Θεού να συμμετάσχει στις ακολουθίες.

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών

Σάββατο, 22 Αυγούστου

Ώρα 7.00 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Ώρα 8.00 μ.μ.: Τρισάγιο επί του τάφου του μακαριστού Μητροπολίτου Ειρηναίου, ο οποίος βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού.

Κυριακή, 23 Αυγούστου

Ώρα 7.00 π.μ. – 10.00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.Η συμμετοχή όλων των πιστών, τόσο στις λατρευτικές εκδηλώσεις όσο και στο Τρισάγιο του μακαριστού Ιεράρχου, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στην πνευματική κληρονομιά του τόπου.

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