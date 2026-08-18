Κύπελλο Ελλάδας: Στη League Phase ο Ατρόμητος

Ο Ατρόμητος αξιοποίησε την εμπειρία του και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «καθάρισε» το ματς όταν προηγήθηκε 3-0 με σκόρερ τους Νούνιες στο 16΄, Τσούμπερ στο 25΄ και Τσιλούλη στο 68΄. Από την άλλη πλευρά ο Πύργος του Νώντα Κουτρουμάνου έδωσε τον πρώτο του αγώνα ως επαγγελματικό σωματείο, μετά την άνοδό της από την Γ΄ εθνική, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού, όταν μείωσε με τον Λεμονή στο 75΄ και έχασε αρκετές ευκαιρίες.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του κυπέλλου Ελλάδας:

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3 (87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2



(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος 1-3



(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)







Τρίτη 18 Αυγούστου



Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1



(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)



21:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης







Τετάρτη 19 Αυγούστου



17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος - Κηφισιά



17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος



17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς



17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)



19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός







Δευτέρα 24 Αυγούστου



17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό