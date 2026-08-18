Η Κατερίνα Καινούργιου επισκέφθηκε με την κόρη της τον πνευματικό της στην Κρήτη

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε γνωστό στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram πως πέρυσι επισκέφθηκε τον πατέρα Δημήτριο στα Χανιά, εκφράζοντας τη μεγάλη της επιθυμία να γίνει μητέρα. Η παρουσιάστρια πόσταρε μία κοινή τους φωτογραφία και αναφέρθηκε στη συνάντησή τους.

«Μια ευλογία που έγινε ζωή. Υπάρχουν κάποιες συναντήσεις στη ζωή μας που δεν είναι απλώς συναντήσεις. Είναι στιγμές βαθιάς πίστης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά. Σήμερα είχα τη μεγάλη χαρά και ευλογία να επισκεφθώ τον πνευματικό μου, τον πατέρα Δημήτριο, έναν άνθρωπο ευλογημένο, που με την πίστη, την αγάπη και την πατρική του παρουσία έχει σταθεί δίπλα μου σε μια από τις πιο σημαντικές διαδρομές της ζωής μου. Με τον Τίμιο Σταυρό οδηγό και τη Χάρη του Θεού δύναμή του, έχει σταθεί όχι μόνο δίπλα σε μένα αλλά σε αμέτρητους ανθρώπους και έχει γίνει για πολλούς πηγή πίστης, ελπίδας και παρηγοριάς. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου: να αξιωθώ να γίνω μητέρα. Με ευλόγησε, προσευχήθηκε για μένα και μου έδωσε δύναμη και ελπίδα. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, επέστρεψα κοντά του κρατώντας στην αγκαλιά μου την κόρη μου. Το παιδί που τότε ήταν μια προσευχή, μια λαχτάρα και μια ελπίδα, σήμερα ήταν εκεί. Στην αγκαλιά μου. Και ο ίδιος άνθρωπος που με είχε ευλογήσει για να αξιωθώ τη μητρότητα, ευλόγησε σήμερα το παιδί μου».

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