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ΚΡΗΤΗ

Βορίζια: Τελετή μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της ιστορικής Μάχης στο Τραχήλι

μαχη τραχηλι
clock 20:49 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, ο Δήμος Φαιστού πραγματοποίησε και φέτος την εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους τοπικούς ήρωες που έπεσαν κατά την μάχη με τα στρατεύματα κατοχής στο Τραχήλι Βοριζίων, στις 15 Αυγούστου 1943.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, στον Ιερό Ναό Παναγίας Αρματοκρατούσας Βοριζίων και στο Μνημείο Πεσόντων, αποτελώντας μια ημέρα τιμής και ιστορικής μνήμης για τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την πατρίδα και τον τόπο τους.

μαχη τραχηλι

Ο Δήμος Φαιστού, μαζί με την Κοινότητα Βοριζίων, τον Σκοπευτικό Σύλλογο «ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ» και την Ενορία Βοριζίων, συνεχίζουν να διατηρούν ζωντανή την ιστορία και μεταφέρουν στις νεότερες γενιές τους αγώνες και τις θυσίες των ανθρώπων του τόπου.

μαχη τραχηλι

Η μνήμη των πεσόντων του Τραχηλιού παραμένει ζωντανή και αποτελεί διαχρονική υπενθύμιση της αξίας της ελευθερίας, της προσφοράς και της θυσίας για την πατρίδα.

μαχη τραχηλι

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