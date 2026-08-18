Παρουσίαση του βιβλίου «Το Σκοτεινό» του Δημήτρη Ν. Μουδατσάκη

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Η Ενορία Αγίου Νικολάου Σκοτεινού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτεινού σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Ν. Μουδατσάκη με τίτλο «Το Σκοτεινό», ένα έργο αφιερωμένο στην ιστορία, την οικονομία και τη λαογραφία του τόπου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026, στις 19:30, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτεινού.

Το βιβλίο αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης της τοπικής ιστορίας και της συλλογικής μνήμης του Σκοτεινού, φωτίζοντας την πορεία του τόπου μέσα στον χρόνο, την κοινωνική και οικονομική του ζωή, καθώς και στοιχεία της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού του.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ενορίας Αγίου Νικολάου Σκοτεινού, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Ζερβάκης.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Τηλέμαχος Μουδατσάκης, συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο και τη σημασία του για την καταγραφή της τοπικής ιστορίας.

Χαιρετισμούς και ομιλίες θα απευθύνουν επίσης:

ο φιλόλογος Κώστας Παπαδάκης,

ο Μιχάλης Ι. Βρεττάκης, Οικονομικός Διπλωμάτης, Ερευνητής – Αρθρογράφος Εφαρμοσμένου Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος,

ο συγγραφέας του βιβλίου Δημήτρης Ν. Μουδατσάκης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αλέξανδρος Ζαχαριουδάκης, μέλος του Ενοριακού Συμβουλίου.

Η παρουσίαση του βιβλίου «Το Σκοτεινό» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ξεχωριστή συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο, την ιστορία και την παράδοση, αλλά και μια αφορμή να αναδειχθεί η αξία της καταγραφής της τοπικής μνήμης για τις επόμενες γενιές.

Η Ενορία Αγίου Νικολάου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτεινού καλούν τους κατοίκους, τους φορείς, τους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης και όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 | Ώρα 19:30

Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Σκοτεινού

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