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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε γιαγιά και «λιώνει» για τον εγγονό της

σαλα
clock 23:00 | 18/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο θετός γιος της Σάλμα Χάγιεκ, Φρανσουά και η σύζυγός του, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, στις αρχές του μήνα και η ηθοποιός έγινε για πρώτη φορά γιαγιά.

Η Σάλμα Χάγιεκ μοιράστηκε τη χαρά της μέσω Instagram την Κυριακή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο κρατά στην αγκαλιά της τον εγγονό της

«Είμαστε ευλογημένοι που καλωσορίζουμε την τέταρτη εν ζωή γενιά των Φρανσουά. Αν και εγώ θα τον φωνάζω Παντσίτο. Φαίνεται πως του αρέσει και εγώ δεν θα μπορούσα να τον αγαπώ περισσότερο», έγραψε

A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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