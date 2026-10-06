Γαλλία: Η Λεπέν υπόσχεται περικοπές 140 δισ. ευρώ

Στροφή προς τη δημοσιονομική πειθαρχία επιχειρεί η Μαρίν Λεπέν ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, ανακοινώνοντας σχέδιο για καθαρές περικοπές δαπανών ύψους 140 δισ. ευρώ έως το 2032. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συναγερμού επιδιώκει να πείσει τις αγορές ότι μπορεί να θέσει υπό έλεγχο το διογκούμενο δημόσιο χρέος της Γαλλίας, την ώρα που το κόστος δανεισμού της χώρας έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις αρχές της δεκαπεριετίας του 2000.

Η Λεπέν δήλωσε την Τρίτη ότι το προηγούμενο σχέδιό της για εξοικονομήσεις 125 δισ. ευρώ στη διάρκεια μιας πενταετούς προεδρικής θητείας δεν είναι πλέον αρκετό.







«Λαμβάνοντας υπόψη την άνοδο των επιτοκίων και τον ανεπαρκή προϋπολογισμό που προτείνουν ο Σεμπαστιάν Λεκορνί και ο Εμανουέλ Μακρόν, μπορούμε ήδη να καθορίσουμε την αναγκαία προσαρμογή στα 140 δισ. ευρώ καθαρών εξοικονομήσεων το 2032 σε σύγκριση με το 2026», ανέφερε.







Σύμφωνα με το Reuters, το μεγαλύτερο μέρος των περικοπών θα επιχειρηθεί μέσα στα πρώτα τρία χρόνια, κυρίως μέσω αναδιοργάνωσης και περιορισμού του κόστους λειτουργίας του κράτους.







Στόχος έλλειμμα 3% έως το 2030



Με το νέο σχέδιο, η Λεπέν υποστηρίζει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας θα μπορούσε να υποχωρήσει στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, από 5,4% φέτος.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη μείωση του κόστους δανεισμού, αφού πρώτα η Γαλλία αποδείξει ότι έχει ανακτήσει τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών της.

Στο σχέδιο περιλαμβάνεται επίσης ο περιορισμός της καθαρής συνεισφοράς της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 5 δισ. ευρώ, επίπεδο αντίστοιχο με εκείνο των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Η Λεπέν προανήγγειλε ακόμη ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιάσει προτάσεις για τον περιορισμό του αυξανόμενου κόστους του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Οι αγορές περιμένουν τις λεπτομέρειες



Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου υποχώρησε την Τρίτη κατά 14 μονάδες βάσης, στο 4,72%, καθώς σημειώθηκε ευρύτερη ανάκαμψη των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων.



Η Λόρα Κούπερ, επικεφαλής μακροοικονομικής πιστωτικής στρατηγικής στη Nuveen, εκτίμησε ότι η ανακοίνωση της Λεπέν συνέβαλε εν μέρει στην αποκλιμάκωση των αποδόσεων.



Ωστόσο, τόνισε ότι οι αγορές εξακολουθούν να περιμένουν το κρίσιμο κομμάτι: πώς ακριβώς θα εφαρμοστούν τόσο μεγάλες περικοπές.







Θέλει δημοσιονομικό «χρυσό κανόνα» στο Σύνταγμα



Η Λεπέν έχει επίσης προτείνει τη συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω δημοψηφίσματος.



Ο λεγόμενος «χρυσός κανόνας» θα απαιτεί τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά τουλάχιστον μισή ποσοστιαία μονάδα κάθε χρόνο, μέχρι το δημόσιο χρέος να επιστρέψει στο 60% του ΑΕΠ. Σήμερα το γαλλικό δημόσιο χρέος βρίσκεται περίπου στο 119% του ΑΕΠ.

Η προσπάθειά της να εμφανίσει ένα αυστηρότερο δημοσιονομικό προφίλ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιχειρηματικοί κύκλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες τόσο για τις ευρωσκεπτικιστικές θέσεις της όσο και για την πρόθεσή της να ανατρέψει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023.

Κριτική για τη βιωσιμότητα του σχεδίου



Οι εξαγγελίες έχουν ήδη προκαλέσει αμφισβήτηση από οικονομολόγους. Ο Ερβάν Τισόν, οικονομολόγος του επιχειρηματικού think tank L’Institut de l’Entreprise, σχολίασε ειρωνικά ότι ο Εθνικός Συναγερμός υπόσχεται ταυτόχρονα μείωση του ελλείμματος, χαμηλότερους φόρους και νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, στηριζόμενος σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της απάτης και στη μείωση της μετανάστευσης.

Πίεση και στην κυβέρνηση Λεκορνί



Η δημοσιονομική κρίση έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα στη Γαλλία. Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει παρουσιάσει προϋπολογισμό για το 2027 που περιλαμβάνει 43 δισ. ευρώ νέων εξοικονομήσεων, επιχειρώντας να περιορίσει την ανησυχία των επενδυτών. Η τύχη του προϋπολογισμού, ωστόσο, εξαρτάται από ένα βαθιά κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, παρουσίασε από την πλευρά του έναν «σκιώδη» προϋπολογισμό που προβλέπει μέτρα εξοικονόμησης 71,6 δισ. ευρώ, μεταξύ των οποίων 28 δισ. από περιορισμό κρατικών δαπανών και 15 δισ. από περικοπές σε δαπάνες που αφορούν μετανάστες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters, το μεγάλο τεστ για οποιαδήποτε επόμενη γαλλική κυβέρνηση δεν θα είναι μόνο να παρουσιάσει φιλόδοξες δημοσιονομικές εξαγγελίες, αλλά και να πείσει τις αγορές ότι είναι πράγματι εφαρμόσιμες.

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