Ξεσηκωμός στην Ανώπολη: Διαμαρτυρία στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης για τη Μονάδα ΑΕΚΚ

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Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν οι κάτοικοι της Ανώπολης και των Γουρνών ενάντια στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων (ΑΕΚΚ) στο παλαιό λατομείο στη θέση «Δύο Γκρεμοί».

Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) προκάλεσε την άμεση αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, η οποία βλέπει να απειλείται η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 10:00 π.μ. έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Τα κύρια αιτήματα

Δέσμευση της Αρχιεπισκοπής (ως ιδιοκτήτριας του χώρου) ότι δεν θα ανανεώσει το μισθωτήριο που λήγει το 2027.

Αποτροπή της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής από τη σκόνη, τον θόρυβο και τα βαρέα οχήματα.

Νέα χωροθέτηση της μονάδας σε κατάλληλη περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες.

Οι φορείς ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας συνεχίζεται σε θεσμικό, διοικητικό και νομικό επίπεδο, ζητώντας τη μαζική συμμετοχή των πολιτών.

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