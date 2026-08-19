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GOSSIP - LIFESTYLE

Ρομέο Μπέκαμ: Στη Μύκονο με τη σύντροφό του

romeo
clock 09:00 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, Ρομέο μαζίμε τη σύντροφό του, Kim Turnbull, κάνουν διακοπές στη Μύκονο.

Η κάμερα του Mykonos LiveTv απαθανάτισε τον 24χρονο Ρομέο Μπέκαμ να περπατά χέρι-χέρι στα στενά του νησιού με την 24χρονη Βρετανίδα σύντροφό του, σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο, με τους δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα αγαπημένοι κατά τη βόλτα τους στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια.

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