Μαντόνα: Οι φωτογραφίες από το πάρτι στην Κέρκυρα για τα 68α γενέθλιά της

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Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στην Κέρκυρα και η Βασίλισσα της Ποπ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη βραδιά, δίνοντάς μία γεύση από το μεγάλο πάρτι που στήθηκε.

Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες, το οποίο συνδύασε με μια στέκα στα μαλλιά διακοσμημένη με φούξια λουλούδια

Ξεχωριστή θέση στο φωτογραφικό άλμπουμ είχε η στιγμή μπροστά από την τούρτα γενεθλίων.

"Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Ευχαριστώ τον Θεό", έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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