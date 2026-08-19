Σητεία - Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα: Σε λειτουργία το Seatrac στην παραλία

Παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και τις χρονοβόρες διαδικασίες που προηγήθηκαν, η προσπάθεια για την τοποθέτηση του Seatrac στην παραλία της Σητείας για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ολοκληρώθηκε, δίνοντας το δικαίωμα σε κάθε πολίτη να απολαμβάνει τη θάλασσα και την παραλία χωρίς αποκλεισμούς και εμπόδια.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοίκησης, Πληροφορικής, Αθλητισμού και Γεωπάρκου κ. Κωστή Λυμπερίου, παρακολούθησε την τοποθέτηση του Seatrac στην παραλία της Σητείας και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αίσια έκβαση των διαδικασιών.

Σε δηλώσεις του, ο Δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της συγκεκριμένης υποδομής, επισημαίνοντας ότι η προσβασιμότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά δικαίωμα κάθε πολίτη και υποχρέωση κάθε Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, η δημιουργία προσβάσιμων υποδομών αποτελεί έμπρακτη απόδειξη σεβασμού στην ισότητα, την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων των πολιτών να έχουν ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα και στους δημόσιους χώρους.

"Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, η προσβασιμότητα και η συμπερίληψη αποτελούν προτεραιότητες για κάθε σύγχρονη και κοινωνία. Η δημιουργία προσβάσιμων υποδομών δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά συνολικά την ποιότητα ζωής και τον σεβασμό στα δικαιώματα όλων των πολιτών.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή συνεχίζει να εργάζεται για μια πόλη και έναν Δήμο χωρίς αποκλεισμούς, με περισσότερες προσβάσιμες υποδομές και ίσες ευκαιρίες για κάθε πολίτη"

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