Σε εξέλιξη η κινητοποίηση κατοίκων Ανώπολης και Γουρνών για τη μονάδα ΑΕΚΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση κατοίκων της Ανώπολης και των Γουρνών σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας μπάζων (ΑΕΚΚ) στο παλαιό λατομείο στη θέση «Δύο Γκρεμοί», η οποία ξεκίνησε σήμερα στις 10:00 π.μ. έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται τα αιτήματα για δέσμευση της Αρχιεπισκοπής, ως ιδιοκτήτριας του χώρου, ότι δεν θα ανανεώσει το μισθωτήριο που λήγει το 2027, για προστασία της ποιότητας ζωής από τη σκόνη, τον θόρυβο και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, καθώς και για χωροθέτηση της μονάδας σε κατάλληλη περιοχή, μακριά από κατοικημένες ζώνες.

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Οι φορείς και οι κάτοικοι συνεχίζουν τις ενέργειές τους σε θεσμικό, διοικητικό και νομικό επίπεδο, με την κινητοποίηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

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