ΟΦΗ: Όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές της Κρητικής ομάδας (βίντεο)

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Ο ΟΦΗ έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με σημαντικότερες παρουσίες του στο Κύπελλο UEFA και στο Κύπελλο Κυπελλούχων. Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα, η κρητική ομάδα αντιμετώπισε σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους και πανηγύρισε μεγάλες προκρίσεις. Ο Συνολικός απολογισμός του ΟΦΗ είναι 9 Νίκες, 4 Ισοπαλίεςκαι 10 , σε 23 ματς.(30-30 τα τέρματα).





Το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι – Χάιντουκ Σπλιτ

Η πρώτη συμμετοχή του ΟΦΗ στο Κύπελλο UEFA ήρθε τη σεζόν 1986-87, με αντίπαλο τη μεγάλη Χάιντουκ Σπλιτ. Στο πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο, ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία νίκη με 1-0, με γκολ του Βλαστού.

Στον επαναληπτικό της Γιουγκοσλαβίας γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 και αποκλείστηκε.

Η μεγάλη πορεία στο Κύπελλο Κυπελλούχων

Την επόμενη περίοδο, 1987-88, ο ΟΦΗ συμμετείχε στο Κύπελλο Κυπελλούχων, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας. Η κρητική ομάδα ξεκίνησε απέναντι στη Βουλγαρική Βίτοσα.

Στο πρώτο παιχνίδι στη Βουλγαρία ηττήθηκε με 1-0, αλλά στη ρεβάνς του Ηρακλείου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 3-1, παίρνοντας την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκριση στην ιστορία του συλλόγου.

Στον επόμενο γύρο περίμενε η ιταλική Αταλάντα. Ο ΟΦΗ κέρδισε στη ουδέτερη Τούμπα με 1-0, όμως στην Ιταλία ηττήθηκε με 2-0 και αποκλείστηκε.

Παρά τον αποκλεισμό, η παρουσία του στους «16» του Κυπέλλου Κυπελλούχων αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές επιτυχίες του συλλόγου.

1993-94: Η εποχή των μεγάλων προκρίσεων στο UEFA

Η πιο λαμπρή ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ ήρθε τη σεζόν 1993-94 στο Κύπελλο UEFA.

Στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε τη Σλάβια Πράγας. Μετά το 1-1 στην Πράγα, ο ΟΦΗ επικράτησε με 1-0 στο Ηράκλειο και πήρε την πρόκριση.

Στον δεύτερο γύρο ακολούθησε μία από τις μεγαλύτερες βραδιές στην ιστορία του συλλόγου: αντίπαλος ήταν η πανίσχυρη Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο ΟΦΗ έχασε με 1-0 στη Μαδρίτη, αλλά στη ρεβάνς στο «Θ. Βαρδινογιάννης» έκανε την ανατροπή.

Με νίκη 2-0, πέταξε εκτός διοργάνωσης την ισπανική ομάδα και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου UEFA.

Εκεί, ο ΟΦΗ βρήκε απέναντί του την Μποαβίστα. Ηττήθηκε με 4-1 στο Ηράκλειο και με 2-0 στην Πορτογαλία, ολοκληρώνοντας έτσι μια ιστορική ευρωπαϊκή διαδρομή.

Το 1997-98 και τρεις γύροι στο UEFA

Ο ΟΦΗ επέστρεψε δυναμικά στο Κύπελλο UEFA τη σεζόν 1997-98.

Αρχικά αντιμετώπισε την KR Ρέικιαβικ. Μετά το 0-0 στην Ισλανδία, κέρδισε με 3-1 στο Ηράκλειο και προκρίθηκε.

Στη συνέχεια ήρθε η Φερεντσβάρος. Ο ΟΦΗ πήρε σπουδαία νίκη με 3-0 στην Κρήτη και, παρά την ήττα με 2-1 στην Ουγγαρία, συνέχισε στην επόμενη φάση.

Η πορεία του σταμάτησε απέναντι στην Οσέρ.

Η γαλλική ομάδα επικράτησε με 3-1 στη Γαλλία, ενώ ο ΟΦΗ νίκησε στη ρεβάνς του Ηρακλείου με 3-2, χωρίς όμως να μπορέσει να ανατρέψει το συνολικό σκορ.

Η τελευταία μεγάλη παρουσία στο UEFA

Τη σεζόν 2000-01, ο ΟΦΗ συμμετείχε ξανά στο Κύπελλο UEFA. Στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε τη Νάπρεντακ την οποία πέρασε με μεγάλη άνεση: 0-0 στη Σερβία και 6-0 στο Ηράκλειο

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Στον επόμενο γύρο συνάντησε ξανά τη Σλάβια Πράγας. Το πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη έληξε 2-2, αλλά στον επαναληπτικό η Σλάβια επικράτησε με 4-1, βάζοντας τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ.

2020-21:Η επιστροφή μετά από 20 χρόνια

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, ο ΟΦΗ επέστρεψε σε ευρωπαϊκό αγώνα ύστερα από δύο δεκαετίες. Υποδέχθηκε τον Απόλλωνα Λεμεσού για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, αλλά ηττήθηκε 0-1.

Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ατίλα Σάλαι στο 50', μετά από ασίστ του Μπένσχοπ.

Ο ΟΦΗ αποκλείστηκε σε μονό αγώνα, καθώς εκείνη τη χρονιά οι προκριματικοί γύροι διεξάγονταν σε μονές αναμετρήσεις.

ΟΦΗ – Όλα τα ματς στην Ευρώπη

Σεζόν Διοργάνωση Αντίπαλος Αποτελέσματα Σκόρερ ΟΦΗ 1986-87 Κύπελλο UEFA Χάιντουκ Σπλιτ ΟΦΗ–Χάιντουκ 1-0 Χάιντουκ–ΟΦΗ 4-0 Βλαστός 1987-88 Κύπελλο Κυπελλούχων Βίτοσα Σόφιας Βίτοσα–ΟΦΗ 1-0 ΟΦΗ–Βίτοσα 3-1 Τσίμπος, Μαρινάκης, Χαραλαμπίδης Αταλάντα ΟΦΗ–Αταλάντα 1-0 Αταλάντα–ΟΦΗ 2-0 Περσίας 1993-94 Κύπελλο UEFA Σλάβια Πράγας Σλάβια–ΟΦΗ 1-1 ΟΦΗ–Σλάβια 1-0 Γεωργαμλής Μαχλάς Ατλέτικο Μαδρίτης Ατλέτικο–ΟΦΗ 1-0 ΟΦΗ–Ατλέτικο 2-0 Μαχλάς, Τσιφούτης Μποαβίστα ΟΦΗ–Μποαβίστα 1-4 Μποαβίστα–ΟΦΗ 2-0 Βέλιτς 1997-98 Κύπελλο UEFA KR Ρέικιαβικ KR–ΟΦΗ 0-0 ΟΦΗ–KR 3-1 Αναστασίου, Μίτιτς, Ν. Παπαδόπουλος Φερεντσβάρος ΟΦΗ–Φερεντσβάρος 3-0 Φερεντσβάρος–ΟΦΗ 2-1 Ν. Παπαδόπουλος, Κουνενάκης, Νιόπλιας Νιόπλιας Οσέρ Οσέρ–ΟΦΗ 3-1 ΟΦΗ–Οσέρ 3-2 Νιόπλιας Ν. Παπαδόπουλος ×2, Αναστασίου 2000-01 Κύπελλο UEFA Νάπρεντακ Νάπρεντακ–ΟΦΗ 0-0 ΟΦΗ–Νάπρεντακ 6-0 Μάουρο×2, Γκόμεζ ×2, Ιορδανίδης, Ντιγκόζης Σλάβια Πράγας ΟΦΗ–Σλάβια 2-2, Σλάβια–ΟΦΗ 4-1 Κολιτσιδάκης, Μάουρο Μουνιόθ 2020-21 Europa League Απόλλων Λεμεσού ΟΦΗ–Απόλλων 0-1 —





Πρώτοι σκόρερ του ΟΦΗ στην Ευρώπη

Νίκος Παπαδόπουλος – 4 γκολ



Μάουρο ντα Σίλβα – 3



Νίκος Νιόπλιας – 3



Γκόμεζ – 2



Αναστασίου – 2



Νίκος Μαχλάς – 2

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