Χερσόνησος: Έρευνες για βιασμό 28χρονης μετά από καταγγελία

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Συνελήφθη 56χρονος στη Χερσόνησο, μετά από καταγγελία 28χρονης Γερμανίδας για βιασμό, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Η γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου, σε υπαίθριο χώρο.

Μετά την καταγγελία ξεκίνησε άμεσα η αστυνομική έρευνα και προχώρησε η σύλληψη του 56χρονου.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η 28χρονη αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για τις ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.

Σε βάρος του 56χρονου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη και την Πέμπτη 20 Αυγούστου αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας, προκειμένου να απολογηθεί.

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