Ηλιάδη: Ανακοίνωσε τη λήξη συνεργασίας της με γνωστό μάνατζερ

Η Αγγελική Ηλιάδη ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον μάνατζερ, Χρήστο Παπαδημήτρου. Όπως αποκάλυψε η απόφασή της προέκυψε έπειτα από γεγονότα και συμπεριφορές που, κατά την ίδια, ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού.

«Με την παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να γνωστοποιήσω την λήξη της συνεργασίας μου με τον Χρήστο Παπαμήτρου. Για μένα κάθε επαγγελματική συνεργασία βασίζεται πρωτίστως στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνέπεια. Όταν αυτές οι βασικές αρχές παραβιάζονται επανειλημμένα και με τρόπο που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο εμπιστοσύνης, η συνέχιση μιας συνεργασίας παύει να αποτελεί επιλογή.

Δεν συνηθίζω να δημοσιοποιώ λεπτομέρειες ή καταστάσεις που αφορούν επαγγελματικές σχέσεις και δεν πρόκειται να το κάνω και τώρα. Ωστόσο θεωρώ απαραίτητο να ξεκαθαρίσω ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν ελήφθη επιπόλαια, ούτε οφείλεται σε μία επαγγελματική διαφωνία. Υπήρξαν γεγονότα και συμπεριφορές που για μένα ξεπέρασαν τα όρια του επαγγελματικά και ηθικά αποδεκτού και κατέστησαν αδύνατη οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία.

Από σήμερα, λοιπόν, η επαγγελματική μας δρόμοι χωρίζουν οριστικά. Επιλέγω να μην πω περισσότερα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν, αλλά επειδή θεωρώ ότι η αξιοπρέπεια φαίνεται και σ’ αυτά που επιλέγουμε να μη δημοσιοποιούμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

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