Πτήση Ηράκλειο–Αθήνα: Ο Ταχιάος ήταν μέσα και απάντησε για την «παραλίγο σύγκρουση»

Στιγμές αναστάτωσης φέρεται να έζησαν επιβάτες πτήσης από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, όταν το αεροσκάφος, λίγο πριν από την προσγείωσή του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», πραγματοποίησε απότομη άνοδο και επανακύκλωση (go-around).

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις, ενώ βίντεο από τη διαδικασία προσγείωσης που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησε αναφορές ακόμη και για πιθανό κίνδυνο σύγκρουσης.

Ο Νίκος Ταχιάος αναφέρει πως ήταν στην πτήση

Τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν δίνει με ανάρτησή του ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο οποίος επέβαινε στη συγκεκριμένη πτήση.

Ο ίδιος περιγράφει όσα έζησε από τη θέση του, παραθέτει την ενημέρωση που, όπως αναφέρει, έλαβε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και εξηγεί γιατί το go-around δεν θα πρέπει να συγχέεται με ένα αεροπορικό «incident» ή μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Δύο μέρες τώρα, κυκλοφορεί ένα βίντεο που φέρεται να «μυρίζει» σύγκρουση αεροσκαφών σε φάση προσγείωσης. Πάμε λοιπόν: Ήμουν εκεί, στην θέση 14D της πτήσης GQ213 από Ηράκλειο, την επομένη της Παναγίας. Ας βάλω λοιπόν τα πράγματα στην σειρά, όπως τα ζήσαμε εγώ και η οικογένειά μου. Ναι, έγινε επιβαλλομενη από τον Πύργο Ελέγχου αναβολή προσγείωσης (go-around), καμία σχέση με «παρ' ολίγον σύγκρουση». Ο πιλότος μας συνέχισε με αναστροφή για να πάρει ξανά θέση προσέγγισης, απόλυτα ήπια.

Ναι, κάποιοι επιβάτες είχαν συμπτώματα ναυτίας εξαιτίας όμως των αναμενόμενων αναταράξεων. Ο άνεμος την προηγούμενη Κυριακή ήταν δυνατός. Το ίδιο μου συνέβη και στην πτήση με την οποία, τώρα που γράφω αυτά, κατέβηκα στο «Βενιζέλος» με πολύ-πολύ λιγότερο αέρα. Συνηθισμένο φαινόμενο στην προσέγγιση της Αθήνας με μελτέμι. Το πραγματικό «θέμα» της πτήσης; Ο εκνευρισμός λόγω της προσθήκης επιπλέον καθυστέρησης στην μεγαλύτερη από 1,5 ώρα καθυστέρηση που είχε ήδη προηγηθεί περιμένοντας το αεροπλάνο από την Ρουμανία και ένα slot για απογείωση, όχι λόγω κάποιου κινδύνου.

Αμέσως μετά την προσγείωση μίλησα ο ίδιος με την ΥΠΑ. Η εξήγηση ήταν απλή: το προπορευόμενο ATR κινούνταν πιο αργά από το δικό μας Airbus A320neo, μειώθηκε η απόσταση ασφαλείας και ο Πύργος έδωσε εντολή για επανάληψη προσέγγισης. Αυτό δεν είναι “επεισόδιο – incident”, που χτυπάει συναγερμό και δρομολογεί έρευνες. Είναι το σύστημα που δουλεύει ψύχραιμα και έγκαιρα, όπως πρέπει. Απόλυτα ελεγχόμενη διαδικασία, καθημερινή πρακτική για κάθε επαγγελματία του αέρα.

Καταλαβαίνω γιατί κάποιος μπορεί να ανησύχησε: Η ενημέρωση από το πλήρωμα δεν ήταν η πιο σαφής, και το σημειώνω ως σύσταση προς τις αεροπορικές. Αλλά ένα πράγμα δεν δικαιολογώ: την υπερβολή που καλλιεργεί ανασφάλεια χωρίς λόγο. Το έχω πει και στη Βουλή και το ξαναλέω: οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι πιλότοι των ελληνικών εταιρειών είναι επαγγελματίες που κρατούν στα χέρια τους την ασφάλεια εκατοντάδων ανθρώπων, κάθε μέρα, χωρίς θόρυβο. Ως τακτικός επιβάτης, μπορώ να το βεβαιώσω από πρώτο χέρι.

Ας είμαστε ψύχραιμοι σε κάθε στιγμή. Η αξιοπιστία χτίζεται με στοιχεία, όχι με εντυπώσεις. Τι είναι το go around; Ο πιλότος διακόπτει την προσέγγιση και ξανααπογειώνεται αντί να προσγειωθεί — συνήθως λόγω απόστασης ασφαλείας, καιρού ή εντολής του πύργου. Πλήρης ισχύς, ανάκτηση ύψους, νέα προσέγγιση. Ρουτίνα που διδάσκεται στην εκπαίδευση, όχι έκτακτη ανάγκη».

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