Κρήτη: Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη σε όλους τους νομούς

Με την τιμή της αμόλυβδης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο, οι οδηγοί στην Κρήτη βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη αυξημένο κόστος στις μετακινήσεις τους. Στο Ηράκλειο, αλλά και στους υπόλοιπους νομούς του νησιού, η τιμή της βενζίνης κινείται πάνω από το συγκεκριμένο όριο, την ώρα που συνολικά σε 30 νομούς της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει περάσει τα 2 ευρώ.

Η άνοδος των τιμών συνδέεται με τη διεθνή πορεία του πετρελαίου, το οποίο κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή έχουν περιοριστεί.

Τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων δείχνουν ότι η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης πανελλαδικά διαμορφώθηκε στις 18 Αυγούστου στα 2,002 ευρώ το λίτρο, από 1,998 ευρώ μία ημέρα νωρίτερα. Η αμόλυβδη των 100 οκτανίων έφτασε στα 2,250 ευρώ, ενώ το diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,996 ευρώ το λίτρο.

Στην Κρήτη, η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυμένη για τους καταναλωτές, καθώς Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ.

Οι υψηλές τιμές δεν περιορίζονται μόνο στην Κρήτη. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο βρίσκονται επίσης δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως η Ζάκυνθος, η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Χαλκιδική και η Σάμος, με τους εκδρομείς του Αυγούστου να καλούνται να υπολογίσουν ένα ακόμη σημαντικό κόστος για τις μετακινήσεις τους.

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