Σίφνος: Γιατί συνετρίβη το ελικόπτερο; Τα τελευταία δευτερόλεπτα στο πιλοτήριο & η κρίσιμη μαρτυρία

Η τραγωδία στη Σίφνο έχει περάσει στο στάδιο της διερεύνησης, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στη συντριβή του ελικοπτέρου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα συντρίμμια, η κατάσταση του ελικοπτέρου και η μαρτυρία του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ενώ, η ιατροδικαστική εξέταση των τριών θυμάτων, του έμπειρου κυβερνήτη και του ζευγαριού που βρισκόταν στον μήνα του μέλιτος, αναμένεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας.

Το σημείο της συντριβής παραμένει αποκλεισμένο και εξετάζεται λεπτομερώς από τους ειδικούς.

Από το απόγευμα της Τρίτης (18/08), βρίσκονται στο νησί στελέχη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, της Ελληνικής Αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια.

Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου κι εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματα αυτού θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο.

Η διερεύνηση αναμένεται να συνεχιστεί στο νησί για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Παράλληλα, οι σοροί των τριών θυμάτων θα μεταφερθούν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Στην Αθήνα βρίσκονται και συγγενείς των δύο Βρετανών, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν στη διαδικασία αναγνώρισης.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο ουραίο στροφείο, το οποίο συμβάλλει στον έλεγχο της περιστροφής του ελικοπτέρου γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του.

Παράλληλα, μένει να φανεί εάν μπορεί να γίνει ιατροδικαστική εξέταση, λόγω του γεγονότος ότι το ελικόπτερο «τυλίχθηκε» στις φλόγες, ώστε να διαπιστωθεί εάν προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό της συντριβής.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, εάν υπήρχαν παθολογικά αίτια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον χειριστή. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και κανένα σενάριο δεν έχει αποκλειστεί μέχρι στιγμής.

Σημασία για την πορεία των ερευνών αναμένεται να έχει και η κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος εξετάστηκε από τις αστυνομικές Αρχές. Ο άνδρας φέρεται να παρακολούθησε την προσέγγιση του ελικοπτέρου από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ορίζοντα έως τη στιγμή της συντριβής. Σύμφωνα με την κατάθεση, είδε το ελικόπτερο να χάνει απότομα ύψος και στη συνέχεια να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, πριν συντριβεί στην περιοχή πίσω από το ελικοδρόμιο.

Η μαρτυρία του θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη και αναμένεται να αξιοποιηθεί από τις αστυνομικές Αρχές και τους εμπειρογνώμονες που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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