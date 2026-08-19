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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 33χρονη - Παρασύρθηκε από δίκυκλο

ΕΚΑΒ
clock 12:32 | 19/08/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, όταν δίκυκλο παρέσυρε 33χρονη Βρετανίδα, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη, στη χερσαία ζώνη του λιμανιού.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, από όπου πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Ο 54χρονος οδηγός του δικύκλου συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, για σωματική βλάβη από αμέλεια.

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