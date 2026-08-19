Κρήτη: Στο νοσοκομείο 33χρονη - Παρασύρθηκε από δίκυκλο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, όταν δίκυκλο παρέσυρε 33χρονη Βρετανίδα, η οποία επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη, στη χερσαία ζώνη του λιμανιού.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, από όπου πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα.

Ο 54χρονος οδηγός του δικύκλου συνελήφθη από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, για σωματική βλάβη από αμέλεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Νύχτα με εκρήξεις και φωτιές σε στύλους της ΔΕΗ

Ηράκλειο: Εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ακινητοποίησε καταζητούμενο και τραυματίστηκε

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε