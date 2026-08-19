ΕΦΕΗ: Το Ηράκλειο μέσα από τα μάτια των φωτογράφων του (εικόνες)

Το Ηράκλειο είναι μια πόλη όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν σε κάθε γωνιά. Αυτό το πολυδιάστατο αστικό και πολιτιστικό τοπίο αποτελεί τον ιδανικό καμβά για την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (ΕΦΕΗ), η οποία μέσα από τις καθιερωμένες εκθέσεις των μελών της καταφέρνει σταθερά να μετατρέπει το φως σε συναίσθημα, ιστορία και τέχνη.

Οι ομαδικές εκθέσεις των μελών της ΕΦΕΗ δεν είναι απλώς μια παρουσίαση τεχνικά άρτιων εικόνων. Αποτελούν μια συλλογική, εικαστική κατάθεση όπου δεκάδες διαφορετικές ματιές ενώνονται κάτω από κοινές θεματικές, προσφέροντας στο κοινό της Κρήτης μια μοναδική εμπειρία.

Η φωτογραφία βγαίνει στους δρόμους

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου σας προσκαλεί στην ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα το “ RGB — Red | Green | Blue (Κόκκινο | Πράσινο | Μπλε)”, με έργα των μελών της που βρίσκονται εκτεθειμένα στην πλατεία του Λάκκου, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Τρία χρώματα. Τρία κανάλια φωτός. Ένας κοινός κώδικας.

Κάθε ψηφιακή εικόνα ξεκινά από αυτή την απλή συνθήκη: το φως αναλύεται σε κόκκινο, πράσινο και μπλε και, μέσα από τους συνδυασμούς τους, ο κόσμος αποκτά χρώμα, βάθος και μορφή.

Όμως η φωτογραφία δεν είναι μόνο καταγραφή.

Ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει και σε αυτό που τελικά βλέπουμε, μεσολαβεί ένα βλέμμα. Ο φωτογράφος επιλέγει πού θα σταθεί, τι θα παρατηρήσει, τι θα απομονώσει και τι θα αφήσει έξω από το κάδρο. Το χρώμα, άλλοτε κυρίαρχο και άλλοτε σχεδόν ανεπαίσθητο, γίνεται μέρος αυτής της επιλογής.

Το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε δεν έχουν εδώ μία δεδομένη σημασία. Μπορούν να λειτουργήσουν ως θέμα, ως ίχνος, ως αντίθεση, ως ρυθμός ή απλώς ως μια στιγμή που τράβηξε το βλέμμα. Μπορούν να εμφανιστούν στη φύση και στην πόλη, στο ανθρώπινο σώμα και στα αντικείμενα, στο φως και στη σκιά, στο πραγματικό και στο αφαιρετικό.

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Η γειτονιά του Λάκκου

Η ιστορική και άλλοτε περιθωριοποιημένη αυτή περιοχή έχει φιλοξενήσει εμβληματικές υπαίθριες εκθέσεις, όπως το «Μιλώ για την Κίνηση» (όπου 35 φωτογράφοι-μέλη αποτύπωσαν τη μετάβαση και τη ροή του χρόνου) και το «H2O».

Φυτώριο Νέων Δημιουργών

Η δυναμική των εκθέσεων της ΕΦΕΗ δεν περιορίζεται μόνο στα παλαιότερα και βραβευμένα μέλη της. Η Εταιρεία δίνει τεράστια έμφαση στην εκπαιδευτική της δράση. Μέσα από τα σεμινάρια αρχαρίων και τις εξειδικευμένες παρουσιάσεις, προετοιμάζει τη νέα γενιά φωτογράφων.

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Κάθε έκθεση μελών της ΕΦΕΗ είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς τον θεατή. Οι εικόνες μπλέκονται δημιουργικά, προκαλώντας τον επισκέπτη να σταματήσει, να παρατηρήσει και να δώσει τη δική του ερμηνεία.

Ένας κοινός κώδικας, λοιπόν, οδηγεί σε διαφορετικές εικόνες.

Οι φωτογραφίες της έκθεσης RGB — Red | Green | Blue δεν επιχειρούν να ορίσουν τι είναι το κόκκινο, το πράσινο ή το μπλε. Αντίθετα, αποκαλύπτουν πόσο διαφορετικά μπορεί να τα δει κανείς. Μέσα από διαφορετικές ματιές, εμπειρίες και επιλογές, τα ίδια τρία χρώματα μετατρέπονται σε διαφορετικούς κόσμους.

Ίσως τελικά αυτό να είναι και το ενδιαφέρον της φωτογραφίας: όχι το πόσα μπορεί να καταγράψει μια κάμερα, αλλά το πόσο διαφορετικά μπορεί να δει ένας άνθρωπος.

Γιατί η μηχανή καταγράφει το φως.

Ο φωτογράφος επιλέγει το βλέμμα.



Η έκθεση λαμβάνει χώρα στην πλατεία του Λάκκου, στο ομώνυμο καφενείο και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ώρες λειτουργίας: όλες τις ώρες.

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