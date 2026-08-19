Κρήτη: Τα χασισόδεντρα έφταναν τα τρία μέτρα (εικόνες)

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Στη σύλληψη ενός 63χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Ρέθυμνο, μετά τον εντοπισμό φυτείας κάνναβηςσε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκε φυτεία με 13 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία βρίσκονταν σε στάδιο ανάπτυξης και έφταναν σε ύψος έως και τρία μέτρα.

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Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 63χρονου, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 215 γραμμάρια συγκομμένων στελεχών κάνναβης που βρίσκονταν σε διαδικασία αποξήρανσης, καθώς και 340 γραμμάρια αποξηραμένων φύλλων κάνναβης.

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Παράλληλα, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα.

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Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

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